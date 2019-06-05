Nakille sağlığına kavuştu

Demir, nakilden sonra iyileştiğini gören eşinin, kız kardeşinin ve yengesinin de organlarını bağışladığını söyledi. Ümitsizliğe kapıldığı anda uygun donörün bulunduğunu öğrendiğinde doktoruna sarılarak dakikalarca ağladığını anlatan Demir, nakilin ardından yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini belirtti. Demir, "Şu anda kalp nakli bekleyen birçok insan var. Onların da benim gibi mutlu olmasını isterim. Kalbim her attığında şükrediyorum. Gördüğüm herkesi bu işe teşvik edeceğim, organ naklinde bulunsunlar" dedi. Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Ümit Kervan, “Kalp nakli çok meşakkatli bir iş. Ama halkımız duyarlı olursa biz hazırız. Her gün nakil yapabiliriz, bu gücü kendimizde görüyoruz ve alt yapımız var, yeter ki organ bağışında bulunulsun" diye konuştu.