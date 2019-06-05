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Ankara Haberleri: Nakille sağlığına kavuştu

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Nakille sağlığına kavuştu

DHA
05.06.2019 - 15:25Son Güncelleme :

Van’da 5 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören inşaat işçisi Kamil Demir (38), Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

DHA

Demir, nakilden sonra iyileştiğini gören eşinin, kız kardeşinin ve yengesinin de organlarını bağışladığını söyledi. Ümitsizliğe kapıldığı anda uygun donörün bulunduğunu öğrendiğinde doktoruna sarılarak dakikalarca ağladığını anlatan Demir, nakilin ardından yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini belirtti. Demir, "Şu anda kalp nakli bekleyen birçok insan var. Onların da benim gibi mutlu olmasını isterim. Kalbim her attığında şükrediyorum. Gördüğüm herkesi bu işe teşvik edeceğim, organ naklinde bulunsunlar" dedi. Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Ümit Kervan, “Kalp nakli çok meşakkatli bir iş. Ama halkımız duyarlı olursa biz hazırız. Her gün nakil yapabiliriz, bu gücü kendimizde görüyoruz ve alt yapımız var, yeter ki organ bağışında bulunulsun" diye konuştu. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Nakille sağlığına kavuştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Haziran 2019 tarihinde saat 15 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Nakille sağlığına kavuştu haberi güncellenecektir.

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