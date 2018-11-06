Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Nakille 3 yaşında yeniden doğdu

Ankara Haberleri: Nakille 3 yaşında yeniden doğdu

ANKARA HABERLERİ

Nakille 3 yaşında yeniden doğdu

Duygu YENER/AA
06.11.2018 - 16:14Son Güncelleme :

Ankara'da yaşayan Melek ve Murat Yıldız çiftinin tek çocuğu Çağan Yıldız, henüz iki aylıkken sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Duygu YENER/AA

İki yaşına geldiğinde böbrek yetmezliği tanısı alan Çağan, daha sonra diyaliz sürecine girdi. Minik Çağan'ın zorlu süreci, nakille birlikte sona erdi. Anne Melek Yıldız, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle tedavisine sürekli hastanede devam edildiğini anlatarak, "İki yaşında böbrek yetmezliği tanısı aldı. Uzun süre diyaliz aldı, yoğun bakımda yattı. 16 Ekim'de 3 yaşına girmişti. 27 Ekim'de nakil oldu. Bu da ikinci doğum günü oldu" diye konuştu. Baba Murat Yıldız ise Çağan'ın doğumundan itibaren çok zor sağlık sıkıntıları yaşadığını dile getirerek, "Nakil haberi bizim için bir mucizeydi. Hiçbir şey yiyemiyordu. Şimdi doya doya yiyecek. Özellikle yaklaşık bir yıldır tüketemediği en sevdiği muzu yiyebilecek" dedi.

20’DEN FAZLA DOKTOR VE HEMŞİRE

Böbrek naklini gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Acar Tüzüner, operasyon sürecini anlattı. Tüzüner, "12 yaşındaki bir çocuk bağışçı oldu ve Çağan'a uygun bir böbrek çıktı. Başarılı bir ameliyatla normal hayatına başladı. Diyaliz hastaları muz yiyemez, şimdi muz yemeye başladı. Nakille birlikte normal bir çocuk gibi büyüyecek. Hiç kimse Çağan'ın böbrek nakli olduğunu anlamayacak. Ameliyatta 20 kişiden fazla doktor ve hemşire görev aldı. 4 saat sürdü, tam bir ekip çalışması oldu" diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Nakille 3 yaşında yeniden doğdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Kasım 2018 tarihinde saat 16 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Nakille 3 yaşında yeniden doğdu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Meclis Sağlık Komisyonu'nda tartışma çıktı

DHA ANKARA - Gıda enflasyonu ile mücadelede önemli toplantı

DHA ANKARA - Gıda enflasyonu ile mücadelede önemli toplantı

Yerel haberler

Türk Telekom - Zenit: 81-75

Yerel haberler

Bakan Kasapoğlu: Derbide yaşananları kınıyorum

Yerel haberler

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Yerel haberler

Temelli: 31 Mart geldiğinde en güçlü cevabı halk verecek

Yerel haberler

Eski savcı Sarıkaya adliyeye getirildi (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideri/ Fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideri/ ...

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

07 Kasım 2018, Çarşamba
  • İmsak
    05:52
  • Guneş
    07:17
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:22
  • Akşam
    17:48
  • Yatsı
    19:08
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.