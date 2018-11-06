Nakille 3 yaşında yeniden doğdu

İki yaşına geldiğinde böbrek yetmezliği tanısı alan Çağan, daha sonra diyaliz sürecine girdi. Minik Çağan'ın zorlu süreci, nakille birlikte sona erdi. Anne Melek Yıldız, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle tedavisine sürekli hastanede devam edildiğini anlatarak, "İki yaşında böbrek yetmezliği tanısı aldı. Uzun süre diyaliz aldı, yoğun bakımda yattı. 16 Ekim'de 3 yaşına girmişti. 27 Ekim'de nakil oldu. Bu da ikinci doğum günü oldu" diye konuştu. Baba Murat Yıldız ise Çağan'ın doğumundan itibaren çok zor sağlık sıkıntıları yaşadığını dile getirerek, "Nakil haberi bizim için bir mucizeydi. Hiçbir şey yiyemiyordu. Şimdi doya doya yiyecek. Özellikle yaklaşık bir yıldır tüketemediği en sevdiği muzu yiyebilecek" dedi.



20’DEN FAZLA DOKTOR VE HEMŞİRE

Böbrek naklini gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Acar Tüzüner, operasyon sürecini anlattı. Tüzüner, "12 yaşındaki bir çocuk bağışçı oldu ve Çağan'a uygun bir böbrek çıktı. Başarılı bir ameliyatla normal hayatına başladı. Diyaliz hastaları muz yiyemez, şimdi muz yemeye başladı. Nakille birlikte normal bir çocuk gibi büyüyecek. Hiç kimse Çağan'ın böbrek nakli olduğunu anlamayacak. Ameliyatta 20 kişiden fazla doktor ve hemşire görev aldı. 4 saat sürdü, tam bir ekip çalışması oldu" diye konuştu.



