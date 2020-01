Nakil gerçekleşemedi Cemal kalp bekliyor

Annesi Hatice Demir ile Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, 13 Aralık tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde kalp kapağı ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyat sonrası 7 gün hastanede yatan Azboy'un taburcu olacağı gün kalbi durdu ve makineye bağlanarak hayatta tutundu. Azboy'a uygun kalp Trabzon'da bulunup Ankara'ya getirildi ancak, kalbin enfeksiyonlu olduğunun tespit edilmesi üzerine nakil gerçekleşmedi.

İLK ZİYARETTE AKREDİTE OLDU

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) hastaneleri uluslararası akreditasyon kurumu tarafından fiziki koşullar, hasta başına düşen hemşire sayısı, tıbbi cihazların yeterliliği ve hasta memnuniyeti gibi kriterler açısından değerlendirilerek akredite edildi, Sağlık Bakanlığı Kalite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede de 100 üzerinden 96 puan aldı. Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimi olan Joint Commission International (JCI) tarafından verilen akreditasyon ile Hacettepe hastanelerinin uluslararası hizmet kalitesine sahip olduğunun kabul edildiğini aktardı. JCI tarafından yapılan ilk ziyarette akredite olduklarını belirten Özen, “Ayrıca, Sağlık Bakanlığı kendi hastanelerini ve üniversite hastanelerini kalite skalaları eşliğinde değerlendirdi. En kötü not alan alan hastanemiz 100 üzerinden 96 aldı” dedi.