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Ankara Haberleri: Nakil gerçekleşemedi Cemal kalp bekliyor

ANKARA HABERLERİ

Nakil gerçekleşemedi Cemal kalp bekliyor

Hürriyet Haber
13.01.2020 - 16:41 |Son Güncelleme :

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) kalp nakli bekliyor.

Hürriyet Haber

Annesi Hatice Demir ile Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, 13 Aralık tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde kalp kapağı ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyat sonrası 7 gün hastanede yatan Azboy'un taburcu olacağı gün kalbi durdu ve makineye bağlanarak hayatta tutundu. Azboy'a uygun kalp Trabzon'da bulunup Ankara'ya getirildi ancak, kalbin enfeksiyonlu olduğunun tespit edilmesi üzerine nakil gerçekleşmedi.

İLK ZİYARETTE AKREDİTE OLDU

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) hastaneleri uluslararası akreditasyon kurumu tarafından fiziki koşullar, hasta başına düşen hemşire sayısı, tıbbi cihazların yeterliliği ve hasta memnuniyeti gibi kriterler açısından değerlendirilerek akredite edildi, Sağlık Bakanlığı Kalite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede de 100 üzerinden 96 puan aldı. Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimi olan Joint Commission International (JCI) tarafından verilen akreditasyon ile Hacettepe hastanelerinin uluslararası hizmet kalitesine sahip olduğunun kabul edildiğini aktardı. JCI tarafından yapılan ilk ziyarette akredite olduklarını belirten Özen, “Ayrıca, Sağlık Bakanlığı kendi hastanelerini ve üniversite hastanelerini kalite skalaları eşliğinde değerlendirdi. En kötü not alan alan hastanemiz 100 üzerinden 96 aldı” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Nakil gerçekleşemedi Cemal kalp bekliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ocak 2020 tarihinde saat 16 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Nakil gerçekleşemedi Cemal kalp bekliyor haberi güncellenecektir.

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