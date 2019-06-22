Müzik üniversitesi öğrencilerini bekliyor

Geçen temmuz ayında kurulan, ilk olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’yle 100 öğrenciye eğitim veren üniversitede, bu yıl İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi açılacak. Üniversitenin rektörü Prof. Erol Parlak, bu yıl toplam üç fakültedeki bölümlere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci alımı yapılacağını belirterek, “Lisansüstü ile 200 civarında öğrenci almayı hedefliyoruz” dedi.

BAŞVURULAR TEMMUZDA

Lisans programlarına başvurmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) taban puanı alma ve yetenek sınavında başarılı olma şartının bulunduğunu anlatan Parlak, “Üniversitenin lisans programları için online başvurular 1-26 Temmuz tarihlerinde alınacak. Üniversite adayları özel yetenek sınavına ise 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde katılacak. Özel yetenek sınavları iki aşamadan oluşacak” bilgisini verdi.

HOCALARIMIZ ALANINDA DUAYEN

Anadolu’nun zengin kültürel birikimini öğrencilere aktaracaklarını vurgulayan Parlak, şunları kaydetti: “Tabiri yerindeyse pergelin bir ayağını Anadolu’ya sabitleyip diğer hareketli ayağını bütün dünyaya açan, kainatın bütün seslerine kulak verip onu anlamaya çalışan, hem bölgesinde hem de dünyada lider olmayı hedeflemiş bir üniversiteyiz. Öğrencilerimize kaliteli, geniş ufuklu ve dinamik bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Hocalarımızın her biri alanının önde gelen duayenleri, üstadları. Böylesi kaliteli bir ortam da hem sanatın ilerlemesi hem de güçlü öğrenciler yetiştirilebilmesi bakımından belirleyici oluyor.”