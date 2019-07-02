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Ankara Haberleri: Müzik tutkusuyla hayata tutundu

ANKARA HABERLERİ

Müzik tutkusuyla hayata tutundu

Haşim KILIÇ
02.07.2019 - 13:41Son Güncelleme :

Doğuştan serebral palsi (SP) hastası 34 yaşındaki Utku Şener, müziğe olan tutkusuyla hayata tutunuyor. 15 yıldır bateri çalan Utku Şener, kısa bir süre önce sanat merkezinde, engelli çocuklara ücretsiz bateri dersi vermeye hazırlanıyor.

Haşim KILIÇ

Çankaya’da kısa bir süre önce Noktalı Nota Sanat Merkezi’ni açan SP hastası Utku Şener, hem merkezi hem de yeni hedeflerini Hürriyet Ankara’ya anlattı. “Müzik benim için bir tutku” diyen Şener, şunları söyledi: “Müzik sayesinde arkadaşlarımla sosyalleşebiliyorum. Noktalı Nota Sanat Merkezi de arkadaşlarımla birlikte stüdyo olarak kullanabileceğimiz, provalar yapacağımız ve tiyatro gösterileri sergileyeceğimiz bir mekân oldu. Ankara’daki stüdyolar, normal insanlara göre hazırlanmış. Engelli bireylerin rahatlıkla kullanacağı alanlar değil. Burası ise engelli bireyleri öncelikli düşünerek hazırlandı. Engelli olan çocuklara, herhangi bir ücret almadan bateri dersi vereceğim. Sadece engelli bireylere değil, herkese açık. Benim dışımda gitar hocamız da var.”

ÇOCUKLARINIZA İMKÂN VERİN

Serebral palsi hastası çocuk sahibi olan ailele de seslenen Utku Şener, “Çocuklarına daha çok imkân vermeliler. Ben, çok fazla konsere gidiyorum. Ama gittiğimiz yerde çoğu zaman tek oluyorum. Başka engelli yok. İnşallah oralara katılım daha çok olur” diye konuştu.

TOPLUMUMUZ ENGELLİ ÇOCUKLARA ALIŞIK DEĞİL

Utku Şener’in en büyük destekçisi ise ailesi. Baba Yaşar Şener, oğlunun müzik tutkusu ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Müzik çalarken bazen izliyorum. Çok keyifle işini yapıyor. Gözleri kapanıyor, kendini belki bulutlarda zannediyor. Bazı çocuklara verdiği misyon da çok önemli. Utku’nun verdiği konserlere gelen çocuklar ‘Ben de Utku abim gibi olacağım’ diyor. Bu çok önemli. Toplumumuz, henüz maalesef engelli çocuklara alışık değil. Uzaydan gelmiş gibi bakıyorlar. Bunlar bizim evladımız. Daha özeller. Bu yüzden daha çok özen göstermeliyiz. Acımadan, engellilerin en küçük bir hareketini bile gülerek ve güzelce karşılamak lazım.”

Müzik tutkusuyla hayata tutundu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Müzik tutkusuyla hayata tutundu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Müzik tutkusuyla hayata tutundu haberi güncellenecektir.

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