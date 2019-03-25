Müzede bir yıl

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018 yılı kültür ve turizm istatistiğini açıkladı. Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı paylaşıldı. Buna göre geçen yıl, Bakanlık’a bağlı müze ve ören yerlerini 1 milyon 166 bin 110 kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği müze, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920-1924 yılları arasında faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren Ulus’taki 1. Meclis oldu. Aralarında Lozan ve Sevr antlaşmalarına ait belgelerin de yer aldığı milli mücadele yıllarına ait bin 770 eserin sergilendiği Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni 395 bin 29 kişi ziyaret etti. En çok ziyaret edilen ikinci müze ise Cumhuriyet Müzesi (2. Meclis) oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 1924’ten günümüzdeki binasına taşındığı 1960’a kadar 36 yıl boyunca faaliyetlerini sürdürdüğü 2. Meclis’i de 393 bin 765 kişi ziyaret etti. Türk siyasi tarihinde önemli yeri olan iki yapıyı ziyaret edenlerin sayısı, toplam ziyaretçi sayısının yüzde 67’sini oluşturdu.

ASKERİ VE ÖZEL DAHİL 58 MÜZE

Bakanlık’a bağlı diğer müzelerden Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni 242 bin 685, Etnografya Müzesi’ni 88 bin 631, Gordion Müzesi’ni 41 bin 642 ve Roma Hamamı’nı da 4 bin 358 kişi ziyaret etti. Raporda Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi’nin denetimindeki özel müzeler ile arasında Anıtkabir’in de bulunduğu askeri müzelere de yer verildi. Ancak bu müzelere ait ziyaretçi sayısına ilişkin bilgi verilmeyip; Ankara’da 7’si Bakanlık’a bağlı, 9’u askeri ve 42’si özel toplam 58 müze olduğu belirtildi.

2 BİN 155 TESCİLLİ TAŞINMAZ

Öte yandan Ankara’da 30 tane somut olmayan kültür mirası ve aralarında dinsel, askeri, kültürel, sivil mimarlık örneği yapılar ile mezarlık, kalıntı, anıt, abide ve şehitliklerin de yer aldığı 2 bin 155 tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. Tescilli yapıların yarısından fazlasını, bin 230 varlıkla sivil mimarlık örneği binalar oluşturuyor.