Festival ‘Mutfakta Bilim Var!’ sloganıyla akademisyenleri ve gastronomi alanındaki profesyonelleri bir araya getiriyor. 15 Ekim’de saat 9.30’da kayıtların ardından başlayacak olan festivalde, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katıldığı söyleşiler ve atölyeler gerçekleştirilecek, tadım stantları yer alacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Turizm Fakültesi’nde iki gün sürecek festival, halkın katılımına da açık olacak. Sektörden birçok temsilcinin stant açacağı festivalde katılımcılar pasta, çikolata, zeytinyağı, kahve, makarna, şerbet gibi birçok ürünün tadına bakma fırsatı bulacak. Festivalin ikinci gününde ise ‘Akademisyen Şeflerin Lezzetleri’ yemek yarışması düzenlenecek.