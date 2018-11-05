Mustafa Tuna 1 yılını değerlendirdi

Başkan Tuna, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün verdiği “Temel felsefemiz dürüst, şeffaf ve adil bir yönetim” mesajını hatırlattı ve “Biz de bunu uygulamaya çalıştık” dedi. Başkan Tuna bir yıllık değerlendirmesinde özetle şunları söyledi:

ŞEFFAF, ADALETLİ VE TARAFSIZ

“Göreve geldiğimizde ‘temel felsefemiz dürüst, şeffaf ve adil bir yönetim’ demiştik. Biz de bunu uygulamaya çalıştık. Şehir büyük de olsa, küçük de olsa fark etmez. Esas olan yöneticinin şeffaf, adaletli ve tarafsız olmasıdır. Kimseye farklı muamele yapmadan, kimseye zulmetmeden, adaletten ayrılmadan işimizi yapıyoruz.

ORTAK AKILLA YÜRÜTTÜK

Vatandaş, ne yapılıp ne yapılmadığının, nasıl davranıldığının farkında. Bizim dürüst, şeffaf ve adil bir şekilde yönetim anlayışımızın olduğunun da farkında. Yapılan ve yapılması gereken hizmetleri vatandaşlarımızla ortak akılla yürüttüğümüz için sıkıntı yaşamadık. Vatandaşlardan bir yıllık sürede aldığımız izlenimler de bu yönde.”

İLK İCRAAT GECE ULAŞIMI

Başkan Mustafa Tuna’nın göreve geldikten sonra yaptığı ilk icraat 24 saat kesintisiz ulaşım oldu. EGO’nun 9 ilçedeki 35 otobüs hattında seferler geceden sabaha kadar devam ederken metro saatleri de saat 01.00’e kadar uzatıldı. Bir diğer dikkat çeken icraat da otopark ücretlerinin 1 TL olarak düzenlenmesi oldu. Mart ayından itibaren Büyükşehir’e ait otoparklarda ‘ilk 1 saati ücretsiz, 1-24 saat arası 1 TL’ ücret tarifesi uygulanmaya başladı. Aralık ayında 16 ilçede bulunan mandıralar için su ve atık su bedellerinde yüzde 5, Ankara genelinde bulunan mandıralar için de yüzde 50 oranında su indirimi yapıldı. 17 Eylül’den itibaren Ankara’daki tüm işyerleri ve konutlarda da su ücretlerinde yüzde 17 oranında indirime gidildi.

BATIKENT AKTARMASI KALDIRILDI

Başkan Tuna’nın bir yıllık görev döneminde yaptığı bazı diğer icraatlar ise şöyle:

*3 Temmuz’da Sincan-Batıkent-Kızılay Metro Hattı’ndaki Batıkent aktarması kaldırıldı.

*Ankarakart’lar arasında karttan karta bakiye aktarımı ve kredi kartı ile yükleme sağlandı.

*Başkan Tuna 2018 yılı boyunca toplu taşıma ücretlerine ve halk ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı.

*AŞTİ’de ücretsiz otopark süresi 25 dakikadan 50 dakikaya çıkarıldı.

*AŞTİ’de yenilenen beş tuvalet ücretsiz hale getirildi.

*EGO bir yılda toplam 28 yeni hat açarak sefer sayısını 900 artırdı.

*Sabancı-Bağlıca Bulvarı, TÜVTÜRK Kavşağı, Batıkent-Çakırlar ve Eryaman Göksu Kavşağı bağlantı yolunun trafiğe açıldı.

*Metro istasyonları ve Ankaray’da müzik yapan amatör sanatçılar için ‘Sanatdurağı’ köşeleri oluşturuldu.

*Bilkent Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmaları kapsamında ODTÜ-Teknokent Köprülü Kavşağı tamamlanarak, hizmete girdi.

*Kepekli, Akköprü ve Türk Telekom Kavşakları kısa sürede tamamlanarak açıldı.

PARKLARDA Wİ-Fİ HİZMETİ VERİLDİ

*Kentteki pek çok park, meydan ve alanda ilk kez ücretsiz internet (wi-fi) hizmeti verilmeye başlandı.

*Eylül ayından itibaren vatandaşlardan alınan numarataj harç bedellerinde yüzde 50 indirim yapıldı.

*Ankara’da inşaat sektöründen alınan belediye ücretlerinde 6 aylığına yüzde 50 oranında indirime gidildi.

*Kartlı su sayacı kullanan abonelerin istemeleri halinde sayaçlarını mekanik su sayaçlarıyla (faturalı) değiştirebilmelerine imkan tanındı.

SEL BASKINLARI İÇİN ALTYAPI AMELİYATI

*Başkent’te sel baskınlarının yaşandığı 15 ayrı noktada alt yapı çalışması başlatıldı. Başkan Tuna’nın “Bu zorunlu bir ameliyat” dediği toplam 32 kilometre uzunluğunda atık su ve yağmur suyu kanal yenileme çalışmaları kapsamında Akay Kavşağı okullar açılmadan tamamlandı. Diğer noktalarda çalışma sürüyor.

*Akyurt’ta atıl halde kalan Fuar Alanı’nın da temeli yeniden atıldı, yapımı sürüyor.

*Trafiğin tünellerle yer altına alınacağı Yeni Ulus Meydanı Projesi’nde sondaj çalışmaları başladı.

*Angora Bulvarı ile Bilkent Şehir Hastanesi’ni bağlayacak Hacettepe Üniversitesi Katlı Köprü Kavşağı inşaatı sürüyor.

*Yüz tanıma sistemi ile Başkent’te 24 saat gözetimin yapılacağı ‘Akıllı Park’ uygulamasına geçilmesi konusunda çalışmalar da başladı.