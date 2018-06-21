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Ankara Haberleri: Muhtarlıktan milletvekili adaylığına

ANKARA HABERLERİ

Muhtarlıktan milletvekili adaylığına

Hürriyet Haber
21.06.2018 - 16:06Son Güncelleme :

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday listelerinde en dikkat çeken isimlerden biri de iki dönem boyunca Emek Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Kamer Gözaçık Şen oldu.

Hürriyet Haber

Muhtarlık görevi nedeniyle halkla sürekli iç içe olduğunu ve Ankara’nın sorunlarını yakından takip ettiğini vurgulayan Şen şunları söyledi:
“Trafik problemi Başkent’in en önemli sorunlarından biri. Nüfusu sürekli artan bir il olduğundan, son 15 yıldır ulaşım sorunu, çevre sorunları, yönetim biçiminden, halkın gittikçe yoksullaşması gibi birçok sorun mevcut. Doğma büyüme bir Ankaralı olarak, işbaşına geldiğimizde tüm halkımızı kucaklayarak sevgi ortamı içinde ve el birliğiyle bütün sorunları Allah’ın izniyle çözeceğiz.

UMUDU BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Bir kadın olarak aydın, hak, hukuk, adalet olan bir ülkede yaşamak istiyorum. Tüm kadınların ve çocukların sesi olacağım. Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce, Türkiye’yi aydınlık günlere taşıyacak tek kişidir. Partimize ve İnce’ye sahada gösterilen ilgi ortadadır. Bu karanlık günlerden kurtulacağız. Halkımızın umudu olduk ve bu umudu boşa çıkarmayacağız. Anneler çocuklarının geleceğinden artık kaygı duymayacak. Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle, kuzeyiyle tek Türkiye olacağız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Muhtarlıktan milletvekili adaylığına hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Haziran 2018 tarihinde saat 16 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Muhtarlıktan milletvekili adaylığına haberi güncellenecektir.

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