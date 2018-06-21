Muhtarlıktan milletvekili adaylığına

Muhtarlık görevi nedeniyle halkla sürekli iç içe olduğunu ve Ankara’nın sorunlarını yakından takip ettiğini vurgulayan Şen şunları söyledi:

“Trafik problemi Başkent’in en önemli sorunlarından biri. Nüfusu sürekli artan bir il olduğundan, son 15 yıldır ulaşım sorunu, çevre sorunları, yönetim biçiminden, halkın gittikçe yoksullaşması gibi birçok sorun mevcut. Doğma büyüme bir Ankaralı olarak, işbaşına geldiğimizde tüm halkımızı kucaklayarak sevgi ortamı içinde ve el birliğiyle bütün sorunları Allah’ın izniyle çözeceğiz.

UMUDU BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Bir kadın olarak aydın, hak, hukuk, adalet olan bir ülkede yaşamak istiyorum. Tüm kadınların ve çocukların sesi olacağım. Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce, Türkiye’yi aydınlık günlere taşıyacak tek kişidir. Partimize ve İnce’ye sahada gösterilen ilgi ortadadır. Bu karanlık günlerden kurtulacağız. Halkımızın umudu olduk ve bu umudu boşa çıkarmayacağız. Anneler çocuklarının geleceğinden artık kaygı duymayacak. Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle, kuzeyiyle tek Türkiye olacağız.”