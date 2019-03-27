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Ankara Haberleri: Muhtarın telefonuna çıkmayanı gönderirim

ANKARA HABERLERİ

Muhtarın telefonuna çıkmayanı gönderirim

Murat YILMAZ
27.03.2019 - 09:14Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bazı bürokratların muhtarların telefonlarına çıkmadıkları bilgisini aldığını belirten Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Muhtarlar arıyormuş, çıkmıyorlarmış öyle bir şey yok. Muhtarın telefonuna çıkmayan adamın ilk günden işine son verir gönderirim” dedi.

Murat YILMAZ

Dün Birlik Vakfı’nın İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği programa katılan Özhaseki özetle şunları söyledi:

İSTİŞAREYİ ÖNCELEMEMİZ LAZIM

“Kendimize has bir yönetim anlayışımız var, her yerde uygularız. Öncelikle biz kültürünü, istişareyi öncelememiz lazım. Şeffaflık, her yerde söylenir ama kimse yapmaz. Ben belediyede son 15 yılımda ihale salonlarına kamera koyup bütün ihaleleri yayınlamış birisiyim. İnşallah burada da belediyenin yıllık olarak neler yapacağını, önceliklerinin ne olduğunu, ihaleye kimin girip kimin çıktığını yüzde kaç kırımla iş aldığını canlı olarak yayınlayacağız.

MAKAM ARAÇLARINI SATACAĞIM

Birisi de israfsız bir belediye. İlk Büyükşehir’e geldiğimde makam araçlarının hepsini satmış birisiyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ilk yapacağım işlerden birisi makam araçlarının hepsini satmak olacak. Bir başka konu da şu; bazı belediyeci arkadaşlar telefona çıkmazlarmış. Niye çıkmıyorsunuz? Büyük adamlar ya hani. Öyle bir şey olabilir mi? Emin olun, neredeyse telefonuna dönmediğim adam yoktur.

HİÇ DİNLEMEM ÖYLE İŞLERİ

Müdür arkadaşlara soruyorum; kardeşim burası senin ekmek teknen değil mi? Seni devlet niye orada tutuyor? Niye telefonun başında oturuyorsun? Muhtarlar arıyormuş, çıkmıyorlarmış öyle bir şey yok. Muhtarın telefonuna çıkmayan adamın ilk günden işine son verir gönderirim. Hiç dinlemem öyle işleri. Çalışacaklar, yapacaklar. Vatandaşın şikayeti karşısında sessiz kalmak ne demek. Yapacaklar işleri o, devlet onun için maaş veriyor onlara. Hele hele kolay kolay şahıs lehine plan tadilatı da geçmez. Bu adalet duygusunu çok sarsıyor. Yaptığımız uygulamalarla inşallah yüzünüzün akı oluruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Muhtarın telefonuna çıkmayanı gönderirim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Mart 2019 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Muhtarın telefonuna çıkmayanı gönderirim haberi güncellenecektir.

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