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Ankara Haberleri: Muhtarın bahçesi

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Muhtarın bahçesi

Sedat CENİKLİ
13.08.2018 - 16:50Son Güncelleme :

Çankaya Çukurambar Mahallesi muhtarı İhsan Mehmet Gülbudak, hizmet binasının bahçesini, vatandaşların bir araya gelerek toplantılar düzenleyebilecekleri bir hale getirdi.

Sedat CENİKLİ

Gülbudak, önce Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle muhtarlığa bitişik bir kapalı bir alan yaptı. Daha sonra da bahçesinin etrafını tel ile çevirip, içine kendi imkânlarıyla oturma grubu, banklar, televizyon, tüplü ocak, televizyon aldı. Gülbudak’ın ‘Mahalle Sakinleri Bahçesi’ adını verdiği alana, mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oluyor. Vatandaşlar özellikle havanın güzel olduğu günlerde muhtarlık bahçesinde toplanıp, gün yapıyor.
Bahçenin mahalleye ait olduğunu ve elektrikten suya, sıcak içecekten ocağa kadar her şeyin ücretsiz olduğuna dikkat çeken Gülbudak, şunları söyledi:

KADINLAR GÜN YAPIYOR

“Amacımız, mahalle sakinlerinin bu güzel parkta nefes alacakları bir köşe olması. Yağmur yağıyor, rüzgâr esiyor diye Çankaya Belediyesi’nden destek aldık ve arka tarafı kapattık. Diyelim ki vatandaşın ya da çocuklarının doğum günleri var. Ya da misafirlerini ağırlayacaklar. Burayı, hiçbir ücret ödemeden kullanabilirler. Mahalleli kadınlar gün yapıyor bazen. Her şey ücretsiz. Kaynaşmayı, konuşmayı, sohbet etmeyi unutmuş durumdayız. Ben de bu alışkanlıkları geri döndürmeye çalışıyorum. Tabi ki bir muhtar olarak imkânlarım dahilinde yapıyorum bunu. Ocak, sandalye, buzdolabı, sebil, çay hepsi var.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Muhtarın bahçesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Muhtarın bahçesi haberi güncellenecektir.

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