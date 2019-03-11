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Ankara Haberleri: Muhtar isyan etti: 'Bizi bu rezaletten kurtarın'

ANKARA HABERLERİ

Muhtar isyan etti: 'Bizi bu rezaletten kurtarın'

Doğahan GİRİTLİOĞLU
11.03.2019 - 09:15Son Güncelleme :

Çankaya Mürsel Uluç Mahallesi muhtarı Cemal Karabudak, atık toplayıcılarının 932. Sokak’ta yol boyu biriktirdikleri çöp yığınlarına ve ateş yakılmasına isyan etti. Muhtar Karabudak, yaşanan bu çevre katliamı için “Bizi bu rezaletten kurtarın” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Mahalle sakinlerinin şikâyetini Çankaya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçelerle ilettiğini anlatan Karabudak, şunları söyledi:

MAHALLEYE MİKROP SAÇIYOR

“Vatandaşlardan gün aşırı şikâyet geliyor. Çevredeki kirlilik ve çöp yığınları, mahalleye mikrop saçıyor. Ayrıca kanalizasyon suları yolun ortasından akıyor. Madde bağımlıları, bu güvensiz ortamı görüp, bölgeyi mesken edindi.
Vatandaşların bu şikâyetlerini dilekçelerle Çankaya ve Büyükşehir belediyelerine ayrı ayrı bildirdik. İki belediyenin de fen işlerine bağlı ekipleriyle bölgede inceleme yaptık. Çankaya Belediyesi ekipleri, sokağın resmi bir yol olmadığını söyledi. O yüzden gelip çalışma yapamadılar. Büyükşehir ekipleri ise bölgenin 5’nci etap yeşil alan konumu içinde yer aldığını bildirdi ve yazın gerekli işlemlerin yapılarak bölgenin temizleneceği bilgisini paylaştı. Burada bizim için önemli olan Büyükşehir Belediyesi yaptı, Çankaya Belediyesi yaptı meselesi değil. Ancak yaza kadar bu çile nasıl çekilecek. Biri yapsın da vatandaş kurtulsun. Bu çöp yığınları başkente ve Çankaya’ya yakışmıyor. Bizi bu rezaletten kurtarın. Mahalle halkı çocuklarını okula gönderirken, sokağa çıkarken huzursuz oluyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Muhtar isyan etti: 'Bizi bu rezaletten kurtarın' hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Mart 2019 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Muhtar isyan etti: 'Bizi bu rezaletten kurtarın' haberi güncellenecektir.

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