Muhtar isyan etti: 'Bizi bu rezaletten kurtarın'

Mahalle sakinlerinin şikâyetini Çankaya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçelerle ilettiğini anlatan Karabudak, şunları söyledi:



MAHALLEYE MİKROP SAÇIYOR



“Vatandaşlardan gün aşırı şikâyet geliyor. Çevredeki kirlilik ve çöp yığınları, mahalleye mikrop saçıyor. Ayrıca kanalizasyon suları yolun ortasından akıyor. Madde bağımlıları, bu güvensiz ortamı görüp, bölgeyi mesken edindi.

Vatandaşların bu şikâyetlerini dilekçelerle Çankaya ve Büyükşehir belediyelerine ayrı ayrı bildirdik. İki belediyenin de fen işlerine bağlı ekipleriyle bölgede inceleme yaptık. Çankaya Belediyesi ekipleri, sokağın resmi bir yol olmadığını söyledi. O yüzden gelip çalışma yapamadılar. Büyükşehir ekipleri ise bölgenin 5’nci etap yeşil alan konumu içinde yer aldığını bildirdi ve yazın gerekli işlemlerin yapılarak bölgenin temizleneceği bilgisini paylaştı. Burada bizim için önemli olan Büyükşehir Belediyesi yaptı, Çankaya Belediyesi yaptı meselesi değil. Ancak yaza kadar bu çile nasıl çekilecek. Biri yapsın da vatandaş kurtulsun. Bu çöp yığınları başkente ve Çankaya’ya yakışmıyor. Bizi bu rezaletten kurtarın. Mahalle halkı çocuklarını okula gönderirken, sokağa çıkarken huzursuz oluyor.