‘Müdürüme Dokunma’ sloganları ve ellerindeki pankartlarla okul önünde toplanan kalabalık adına konuşan Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Fatma Adak, şunları şöyledi. “Biz çocuklarımızın talebi doğrultusunda bugün buradayız. Bütün velilerden imzalı dilekçe alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na talebimizi ileteceğiz. 4 yıldır öğrenciler ve veliler olarak müdürümüzle oldukça başarılı projelere imza attık.

Hiçbir zaman torpil veya hak yenmesine izin vermedi. Atanmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Eğitimde en önemli unsur istikrardır. Bunun bozulmasını istemiyoruz.”