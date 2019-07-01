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Ankara Haberleri: Müdürüme dokunma

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Müdürüme dokunma

Doğahan GİRİTLİOĞLU
01.07.2019 - 15:31Son Güncelleme :

Çayyolu’ndaki Necdet Seçkin Öz Ortaokulu öğrencileri, aynı semtte başka bir okula atanan okul müdürleri Cuma Ali Can’ın görevine devam etmesi için velilerle beraber eylem yaptı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

‘Müdürüme Dokunma’ sloganları ve ellerindeki pankartlarla okul önünde toplanan kalabalık adına konuşan Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Fatma Adak, şunları şöyledi. “Biz çocuklarımızın talebi doğrultusunda bugün buradayız. Bütün velilerden imzalı dilekçe alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na talebimizi ileteceğiz. 4 yıldır öğrenciler ve veliler olarak müdürümüzle oldukça başarılı projelere imza attık.
Hiçbir zaman torpil veya hak yenmesine izin vermedi. Atanmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Eğitimde en önemli unsur istikrardır. Bunun bozulmasını istemiyoruz.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Müdürüme dokunma hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Müdürüme dokunma haberi güncellenecektir.

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