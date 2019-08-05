Motosikletliler, Fevzi Çakmak Caddesi, Beşevler Kavşağı, Azerbaycan Caddesi ve Bahçelievler 7. Cadde’den geçerek, başlangıç noktaları olan Anıtpark’ta turlarını tamamladı. Motosikletli Eser Akı, “Daha önce farklı kortejlerimiz oluyordu. Bu sefer LÖSEV için bir araya geldik. Böyle farkındalık yaratmak için motor üzerinde olmak beni çok mutlu etti” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Motosikletliler LÖSEV için gaza bastı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Motosikletliler LÖSEV için gaza bastı haberi güncellenecektir.