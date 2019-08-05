Motosikletliler LÖSEV için gaza bastı

Motosikletliler, Fevzi Çakmak Caddesi, Beşevler Kavşağı, Azerbaycan Caddesi ve Bahçelievler 7. Cadde’den geçerek, başlangıç noktaları olan Anıtpark’ta turlarını tamamladı. Motosikletli Eser Akı, “Daha önce farklı kortejlerimiz oluyordu. Bu sefer LÖSEV için bir araya geldik. Böyle farkındalık yaratmak için motor üzerinde olmak beni çok mutlu etti” dedi.