Motosikletli kuryelere ‘Büyük kutu’ cezası

Ankara Emniyet Müdürlüğü, motosikletli kuryelere yönelik denetimlerini artırdı. Trafik polisleri, motosikletlerinde standartlara uymayan büyük servis kutuları kullandıkları gerekçesiyle çok sayıda motosikletli kuryeye, 108 TL trafik cezası kesti. Bazı işletmelerin ‘büyük servis kutusu şartı’ yüzünden kuryelerin mağdur olduğuna dikkat çeken Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, tek tip servis kutusu ve tek tip kıyafet önerisinde bulundu. Hürriyet Ankara’ya konuşan Yavuz, şunları söyledi:

FİRMALAR İSTEDİ, TAKTILAR

“Daha önce hız konusundaki yasakları hiçe sayarak, ‘pizzanız şu kadar zamanda elinizde’ gibi bir sistem uygulayan firmalar, kazanç hırslarını daha da artırarak bavul büyüklüğündeki kutuları motosikletlere taktılar. Amaçları, daha fazla malzemenin daha çabuk taşınması. Ancak bu işten ekmek yiyen kurye ve paketçi kardeşlerimiz de her türlü riske ilave olarak, büyük boy kutuları kendi şahsi motorlarına takmak zorunda kaldı.

TSE ONAYLI FATURA ALMALILAR

Son dönemde, motosikletli kuryelerden bu konuda çok sayıda telefon alıyoruz. ‘108 TL ceza yazdılar, ne yapabilirim’ diyorlar. Ceza yememek için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onaylı kutu faturalarını mutlaka almalılar. Özel bir proje firmasından projeyi çizdirmeliler, muayene istasyonunda tespit muayenesini yaptırmalılar, ardından da notere giderek aldığı evraklarla kutuyu işlettirmeliler. Eğer işletme büyük kutu baskısı yapıyorsa, cezayı işletme ödemeli. Kendi istekleri ile takanlar da büyük kutuları sökmeli ve yerine 45 litrelik sökülebilir küçük kutu takmalılar.”

TEK TİP KUTU VE KIYAFET

TAMKF Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, işletmelerin yasal yükümlülüklerinin olmadığını belirterek, “Motorcu kaza da yapsa, ceza da yese işletmenin umurunda değil. Ya yeni bir sürücüyü işe alır ya da başka bir motosikletli çalışan işe başlar. İşletmelerin yasal yükümlülükleri olmadığı sürece kaza ve ceza umurlarında olmayacaktır. Bu nedenle, motosikletli kuryeler odalaşmalı ve Ticaret Bakanlığı destekli bir yapı haline gelmeli. Profesyonel olarak bu işi yapan kuryeler için tek tip kutu, tek tip kıyafet gibi standartlar oluşturulmalı. Eğer bu sistem sağlıklı bir şekilde hayata geçer ve uygulanırsa yaşanan sıkıntılar ortadan kalkar herkes de kurallara uyar” diye konuştu.

Trafik polisleri, Ankara’da çalışan 8 bine yakın motosikletli kuryeye yönelik denetimlerine son dönemde ağırlık veriyor.