Motorize ambulans hayat kurtarıyor

Motosikletli yunus ekiplerinin sürüş eğitimi verdiği motorize ekipler, kara ambulanslarının ulaşmakta zorluk yaşadığı araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaralılara kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. 22 personel, 6 ekipten oluşan motorize sağlıkçılara Yunus polisleri tarafından 120 saat süren sürüş eğitimi verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde belli aralıklarla sürüş eğitimleri devam eden motorize sağlık ekipleri, motosikletle yaralılara 3-5 dakika gibi kısa bir sürede ulaşarak, hayat kurtarıyor. Amaçlarının araç ve nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde yaralılara daha hızlı ulaşmak olduğunu belirten İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Mustafa Çağlı şunları söyledi:

3-5 DAKİKADA OLAY YERİNDE

“Kara ambulansları şehir içindeki bir olaya 8-10 dakika arasında giderken motorize ambulans ekipleri 3-5 dakika içinde olay yerine ulaşıyor. Olay yerine en yakın motorize ambulans ekibi bölgeye yönlendiriliyor. Ekibimiz değerlendirdikten sonra hastanın taşınma ihtiyacı varsa bölgeye en yakın kara ambulansımız gidiyor.”

FERMUAR SİSTEMİYLE YOL VERİN

Sürücülerin motosikletli ambulans ekiplerini tam öğrenemediğini dile getiren Çağlı şöyle devam etti: “Çoğu zaman Yunus polisleriyle karıştırıyorlar. Türkiye´de trafik kültürünün tam oluşmamasından kaynaklı da ambulanslarımıza yol verme konusunda sorun yaşıyoruz. Bu konuda sürücülerimizden rica ediyoruz. Fermuar sistemiyle ambulansa yol verebilir sürücüler. Fermuar sistemi bölünmüş yollarda araçların sağlı sollu kenara çekilmesi ve orta şeritten ambulanslara yol verilmesidir.

ASIL GÖREVLERİ ERKEN MÜDAHALE

Malzemelerimiz ve ekipmanlarımız fazlasıyla mevcut, sadece sedye yok. Tansiyon aleti, şeker ölçüm cihazı, kalp ritim cihazı, kandaki oksijen değerinin ölçülmesinde kullanılan cihaz, damar yolu açmak için gereçler ve çeşitli ilaçlarımız, elektro şok cihazı ve oksijen cihazı var. Asıl görevimiz erken müdahale edip, yaralıya gerekli tedaviyi uygulayıp, hazır bir şekilde ambulansa vermek.”