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Ankara Haberleri: Moto kurye kavgası ölümle bitti

ANKARA HABERLERİ

Moto kurye kavgası ölümle bitti

Caner ÜNVER/DHA
14.04.2019 - 14:08Son Güncelleme :

Yenimahalle’de moto kuryeler arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan çarşı esnafından Hanifi Korkmaz (36), başından vurularak öldü.

Caner ÜNVER/DHA

Olay, önceki akşam Kentkoop Mahallesi 1843. Sokak’taki Girişim Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre çarşıdaki lokantada moto kuryelik yapan M.C., Hüseyin B. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Hüseyin B., olaydan bir süre sonra yanındaki grupla çarşıya geri geldi. Taraflar arasında yeniden arbede yaşanırken, grubu dağıtmak için araya giren, çarşıda berberlik yapan Hanifi Korkmaz ile camcı Ahmet Çetinkaya, Hüseyin B.’nin silahından çıkan kurşunlarla vuruldu. Hüseyin B. ve beraberindekiler ise olay yerinden kaçtı. Çarşı esnafının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Sağlık ekipleri, Hanifi Korkmaz’ın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Çetinkaya ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, çarşı esnafının ifadesini aldı. Çarşıdaki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliğine bağlı ekipler, bölgele çalışma başlattı. Hanifi Korkmaz’ın cansız bedeni daha sonra belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. M.C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

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