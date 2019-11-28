Moloz bulvarı

Çevre düşmanları yasal döküm alanlarına ya da belediyelerin temizlik ekiplerine para vermekten kaçmak için kentin arterlerinden Sabancı Bulvarı’nın kenarına moloz döküyor. Hürriyet Ankara’nın geçtiğimiz yıl gündeme getirerek atıklardan temizlenmesini sağladığı Sabancı Bulvarı’nın yanı başındaki ‘Türkiye Petrol Jeologları Derneği Hasan Emiroğlu Hatıra Ormanı’nda da yeniden çöp tepeleri oluşmaya başladı. Hatıra ormanının içindeki çam ağaçlarının arası ve bulvarın şehir merkezi istikametindeki yol kenarları inşaat atıkları, evsel atık ve eskimiş tesisat malzemeleriyle dolu.



GECE SAATLERİNDE ATIYORLAR

Gece saatlerinde gelen kamyonların atıkları çevreye saçtığını anlatan vatandaşlar, “Bulvar boyunca irili ufaklı bir çok noktada moloz yığılmış durumda. Gece geç saatte yol boyunca çevreye atarak taşıdıkları inşaat atıklarını ormanlık alana bırakıyorlar. Bazı duyarsız kişiler de evdeki tadilatlarından artan malzemeleri buraya atıyor. Çöp tepeleri oluşmaya başladı, bir an önce önlem alınması gerekiyor” diye konuştu.

CEZASI 58 BİN TL İLE 175 BİN TL ARASINDA

Ankara Büyükeşhir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ‘Ankara İl Sınırları İçerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; kaçak ve izinsiz döküm yapılığında tutanak tutarak, Belediye Encümeni’ne sevk ettiği şahıslara 58 bin 351 TL, şirketlere ise 175 bin 53 TL peşin para cezası uyguluyor.

1 YIL SONRA YENİDEN

Hürriyet Ankara 28 Ekim 2018’de ‘En Acı Moloz Hatırası’ manşetiyle Sabancı Bulvarı’nın yanı başındaki hatıra ormanında yaşanan çevre kirliğini gündeme getirmişti. Haberin ardından bölgedeki molozlar temizlenerek, yapan kişileri yakalamak için çalışma başlatılmıştı.