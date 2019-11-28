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Ankara Haberleri: Moloz bulvarı

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Moloz bulvarı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
28.11.2019 - 15:59 |Son Güncelleme :

Sabancı Bulvarı’ndaki birçok nokta moloz çöplüğe dönüştü. Yasal döküm alanlarına para ödemekten kaçanlar, atıklarını bulvar kenarlarına yada çevresindeki ormanlık alana döküyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Çevre düşmanları yasal döküm alanlarına ya da belediyelerin temizlik ekiplerine para vermekten kaçmak için kentin arterlerinden Sabancı Bulvarı’nın kenarına moloz döküyor. Hürriyet Ankara’nın geçtiğimiz yıl gündeme getirerek atıklardan temizlenmesini sağladığı Sabancı Bulvarı’nın yanı başındaki ‘Türkiye Petrol Jeologları Derneği Hasan Emiroğlu Hatıra Ormanı’nda da yeniden çöp tepeleri oluşmaya başladı. Hatıra ormanının içindeki çam ağaçlarının arası ve bulvarın şehir merkezi istikametindeki yol kenarları inşaat atıkları, evsel atık ve eskimiş tesisat malzemeleriyle dolu.

Moloz bulvarı


GECE SAATLERİNDE ATIYORLAR

Gece saatlerinde gelen kamyonların atıkları çevreye saçtığını anlatan vatandaşlar, “Bulvar boyunca irili ufaklı bir çok noktada moloz yığılmış durumda. Gece geç saatte yol boyunca çevreye atarak taşıdıkları inşaat atıklarını ormanlık alana bırakıyorlar. Bazı duyarsız kişiler de evdeki tadilatlarından artan malzemeleri buraya atıyor. Çöp tepeleri oluşmaya başladı, bir an önce önlem alınması gerekiyor” diye konuştu.

CEZASI 58 BİN TL İLE 175 BİN TL ARASINDA

Ankara Büyükeşhir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ‘Ankara İl Sınırları İçerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; kaçak ve izinsiz döküm yapılığında tutanak tutarak, Belediye Encümeni’ne sevk ettiği şahıslara 58 bin 351 TL, şirketlere ise 175 bin 53 TL peşin para cezası uyguluyor.

1 YIL SONRA YENİDEN

Hürriyet Ankara 28 Ekim 2018’de ‘En Acı Moloz Hatırası’ manşetiyle Sabancı Bulvarı’nın yanı başındaki hatıra ormanında yaşanan çevre kirliğini gündeme getirmişti. Haberin ardından bölgedeki molozlar temizlenerek, yapan kişileri yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Moloz bulvarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Kasım 2019 tarihinde saat 15 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Moloz bulvarı haberi güncellenecektir.

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