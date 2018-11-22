Mogan’ın dibi temizlendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi’nin uygulama çalışmalarının, 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle başladığını hatırlattı. Kurum, şu bilgileri verdi:

DİP TARAMASI TAMAMLANMIŞTIR

“Proje, dip çamuru temizleme çalışmaları süresince doğal ve ekolojik dengenin bozulmaması, çevrenin ve halk sağlığının korunması, görsel kirliliğinin oluşmaması için titizlikle hazırlanmıştır. Mogan Gölü tabanından yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru taraması tamamlanmıştır.

SAĞLIKLI EKOSİSTEME KAVUŞACAK

Dip çamurunun temizlenmesiyle, Mogan göl aynasının belirli oranda ortaya çıkarılması, gölün sulak alan özelliğinin sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesi, sazlık alanlar arasında su akışının sağlanması, göl su yüzeyinde ışık geçirgenliğinin artırılması ve gölün sağlıklı ekosisteme kavuşturulması sağlanacaktır.”

‘SEVGİ’ EKİLİP, TOPLANDI

Öte yandan Bakan Murat Kurum, Gölbaşı ilçesinin endemik Sevgi Çiçeği’ni korumak, tanıtmak ve markalaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Gölbaşı’nda Sevgi Çiçeği Tema Parkı ile ilgili de, “Gölbaşı Sevgi Çiçeği rezerv alanında 2017 yılında tohum ekme, yetiştirme ve tohum toplama çalışmaları yapılmış, Gölbaşı’nda Sevgi Çiçeği Tema Parkı oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.