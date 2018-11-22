Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Mogan’ın dibi temizlendi

Ankara Haberleri: Mogan’ın dibi temizlendi

ANKARA HABERLERİ

Mogan’ın dibi temizlendi

Sedat CENİKLİ
22.11.2018 - 09:17Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mogan Gölü’ndeki dip çamuru temizlik çalışmaları kapsamında bir buçuk yılda göl tabanından yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkarıldığını söyledi.

Sedat CENİKLİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi’nin uygulama çalışmalarının, 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle başladığını hatırlattı. Kurum, şu bilgileri verdi:

DİP TARAMASI TAMAMLANMIŞTIR

“Proje, dip çamuru temizleme çalışmaları süresince doğal ve ekolojik dengenin bozulmaması, çevrenin ve halk sağlığının korunması, görsel kirliliğinin oluşmaması için titizlikle hazırlanmıştır. Mogan Gölü tabanından yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru taraması tamamlanmıştır.

SAĞLIKLI EKOSİSTEME KAVUŞACAK

Dip çamurunun temizlenmesiyle, Mogan göl aynasının belirli oranda ortaya çıkarılması, gölün sulak alan özelliğinin sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesi, sazlık alanlar arasında su akışının sağlanması, göl su yüzeyinde ışık geçirgenliğinin artırılması ve gölün sağlıklı ekosisteme kavuşturulması sağlanacaktır.”

‘SEVGİ’ EKİLİP, TOPLANDI

Öte yandan Bakan Murat Kurum, Gölbaşı ilçesinin endemik Sevgi Çiçeği’ni korumak, tanıtmak ve markalaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Gölbaşı’nda Sevgi Çiçeği Tema Parkı ile ilgili de, “Gölbaşı Sevgi Çiçeği rezerv alanında 2017 yılında tohum ekme, yetiştirme ve tohum toplama çalışmaları yapılmış, Gölbaşı’nda Sevgi Çiçeği Tema Parkı oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mogan’ın dibi temizlendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Kasım 2018 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mogan’ın dibi temizlendi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

ATO’dan 6 ayda 802 konuya çözüm sunumu

ATO’dan 6 ayda 802 konuya çözüm sunumu

Okul kapandı öğrenciler mağdur

Okul kapandı öğrenciler mağdur

Soğan dosyası bakanlıklarda

Soğan dosyası bakanlıklarda

Karataş’ta inşaat başladı

Karataş’ta inşaat başladı

Ömer Çelik:Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında memnuniyet verici bir noktadayız

Ömer Çelik:Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında ...

CHPli Salıcı: İYİ Partideki yetkililerin tavırları olaya katkı sağlayacak

CHP'li Salıcı: İYİ Parti'deki yetkililerin tavırları olaya katkı sa...

Kılıçdaroğlu: Turizmi çok iyi bilen biri Antalyayı yönetmeli

Kılıçdaroğlu: Turizmi çok iyi bilen biri Antalya'yı yönetmeli

Sağlık Bakanı Koca: Ruhsatlı her ilacın SGKdan ödenebilmesi sağlanıyor/ Fotoğraflar

Sağlık Bakanı Koca: Ruhsatlı her ilacın SGK'dan ödenebilmesi sağlan...

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

22 Kasım 2018, Perşembe
  • İmsak
    06:06
  • Guneş
    07:34
  • Öğle
    12:41
  • İkindi
    15:12
  • Akşam
    17:35
  • Yatsı
    18:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.