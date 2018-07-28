Mogan ve Eymir 8 bin yaşında

Sekiz bilim insanından oluşan araştırma ekibinde yer alan Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalar her iki gölün de 8 bin yıl önce oluştuğunu gösteriyor. İlk olarak yaklaşık 8 bin yol önce kuzeye doğru akan bir akarsuyun yandan gelen kollarla boğulması neticesinde önce Mogan Gölü oluşuyor. Bundan 5, 6 yüzyıl sonra da benzer bir şey Eymir Gölü'nün yanı ODTÜ fidanlığının orada gerçekleşiyor ve o zaman da Eymir Gölü oluşuyor. Mogan ve Eymir gibi sığ göller küresel ısınmaya son derece hassas. Bu hassasiyet kendini ya hızlı kurumalar şeklinde ya da çok ani taşkınlar şeklinde gösterecektir."

MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR

Proje sorumlularından Devlet Su İşleri görevlisi Doç. Dr. Ahmet Apaydın ise resmi kayıtlarda Mogan Gölü'nün 1910 ve 1938 yılında iki kez kuruduğuna işaret etti. Apaydın, "Eğer son 50 yılda göllere müdahale edilmeseydi göllerin kuruyacağını biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde müdahale edilmesinde fayda var. Doğal göllere müdahale bilim insanlarının çok arzu etmediği bir şeydir ama gerek taşkın yönüyle, gerek kuruma riskine karşın kontrollü bir şekilde uzaktan izleme sisteminin kurulmasında da fayda görüyoruz."



