Mogan sazlıkları alevlere teslim

Hacılar Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına 8 itfaiye aracının yanı sıra Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi ekipleri de müdahale etti. İlçedeki bir vatandaş da kendisine ait iş makinesiyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangından etkilenen itfaiye personeline, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
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