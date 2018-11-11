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Ankara Haberleri: Mogan sazlıkları alevlere teslim

ANKARA HABERLERİ

Mogan sazlıkları alevlere teslim

Hürriyet Haber
11.11.2018 - 10:26Son Güncelleme :

Gölbaşı’ndaki Mogan Gölü kıyısında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Hürriyet Haber

Hacılar Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına 8 itfaiye aracının yanı sıra Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi ekipleri de müdahale etti. İlçedeki bir vatandaş da kendisine ait iş makinesiyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangından etkilenen itfaiye personeline, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mogan sazlıkları alevlere teslim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Kasım 2018 tarihinde saat 10 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mogan sazlıkları alevlere teslim haberi güncellenecektir.

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