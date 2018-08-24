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Ankara Haberleri: Mogan Gölü’nde bayram mangalı

ANKARA HABERLERİ

Mogan Gölü’nde bayram mangalı

Sedat CENİKLİ
24.08.2018 - 11:19Son Güncelleme :

Kurban Bayramı tatilini Ankara’da geçirenler, aileleriyle birlikte Mogan Gölü’ne akın etti.

Sedat CENİKLİ

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankaralıların büyük kısmı memleketlerine ya da sahil kasabalarına giderken; kentte kalanlar soluğu mesire alanlarında ve parklarda aldı. Doğası ve merkeze yakınlığıyla Ankara’nın en güzel yerlerinden biri olan Mogan Gölü de vatandaşların akınına uğradı. Aileleriyle birlikte Mogan’a gelen vatandaşlar, tatilin tadını mangal yakarak çıkardı.

OYUNLAR OYNAYIP, UÇURTMA UÇURDULAR

Şehir stresinden uzaklaşan aileler göl kenarındaki ağaçların altında serinleyip, kamelyalarda piknik yaptı. Vatandaşlar göl kenarında yürüyüşe çıkarken; çocuklar da parklarda ve çimlerde oyunlar oynayıp, kayarak, uçurtma uçurarak eğlenceli bir gün geçirdi. Miniklerden bazıları da mangal ateşini yakmada anne ve babalarına yardım etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mogan Gölü’nde bayram mangalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ağustos 2018 tarihinde saat 11 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mogan Gölü’nde bayram mangalı haberi güncellenecektir.

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