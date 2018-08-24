Mogan Gölü’nde bayram mangalı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankaralıların büyük kısmı memleketlerine ya da sahil kasabalarına giderken; kentte kalanlar soluğu mesire alanlarında ve parklarda aldı. Doğası ve merkeze yakınlığıyla Ankara’nın en güzel yerlerinden biri olan Mogan Gölü de vatandaşların akınına uğradı. Aileleriyle birlikte Mogan’a gelen vatandaşlar, tatilin tadını mangal yakarak çıkardı.



OYUNLAR OYNAYIP, UÇURTMA UÇURDULAR

Şehir stresinden uzaklaşan aileler göl kenarındaki ağaçların altında serinleyip, kamelyalarda piknik yaptı. Vatandaşlar göl kenarında yürüyüşe çıkarken; çocuklar da parklarda ve çimlerde oyunlar oynayıp, kayarak, uçurtma uçurarak eğlenceli bir gün geçirdi. Miniklerden bazıları da mangal ateşini yakmada anne ve babalarına yardım etti.