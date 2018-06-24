Mobil uygulamadan ‘Drone'lara takip

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Varol Akman, bölümünün son sınıf öğrencileri, Veysel Alperen Ceylan, Shahriyar Mammadli, Nihad Azimli ve Burak Özmen'den oluşan ekip ile ‘drone’ları takip için bilgisayar yazılımı geliştirdiklerini belirtti. Drone Takip Sistemi için Android, IOS ve Windows işletim sistemine sahip telefonlarda çalışabilen hibrit bir mobil uygulama ürettiklerini söyleyen Akman, şunları kaydetti:

"Mobil uygulama ile kullanıcılar, çevrelerinde uçan 'drone'lar hakkında farklı modlar ile bilgi sahibi olabiliyorlar. Bu modlardan biri olan harita modu ile kullanıcılar çevrelerinde uçan sisteme kayıtlı tüm 'drone'ları harita üzerinde anlık olarak görüntüleyebiliyorlar ve harita üzerindeki 'drone'lara tıklayarak tıkladıkları 'drone'un kime ait olduğunu görebiliyorlar.

HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNÜYOR

Diğer bir mod olan kamera modunda ise kullanıcılar gördükleri 'drone'ların fotoğrafını çekerek kime ait olduğunu görebiliyorlar. Kamera modunda, kullanıcıların, fotoğrafını çektiği şeyin bir 'drone' olmaması veya fotoğrafı çektiği yönde sisteme kayıtlı bir 'drone' bulunmaması halinde bir bilgi mesajı gösteriliyor. Kullanıcılar, aynı zamanda liste modu ile çevresindeki 'drone'ları en yakındaki başta olmak üzere listeleyebiliyor. Kullanıcılar, harita, kamera ve liste modlarıyla tespit ettikleri 'drone' ve sahibi hakkındaki bilgiler ile 'drone'un kullanıcıya olan uzaklığı gibi bilgilere ulaşabiliyor. İlgili 'drone'u yetkililere şikayet edebiliyorlar." Bir sonraki süreçte “drone” üreticisi firmalar ve hükümetler ile bu sistemi standart hale getirmek için görüşmeler yapmayı planladıklarına işaret eden Akman, destek verildiği müddetçe, dünyanın ihtiyaç duyduğu bu uygulamanın, özellikle güvenlik alanında çokça kullanılıp yararlı olabileceğini sözlerine ekledi.