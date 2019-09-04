Mobil ödemeli yolculuk dönemi

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, sistem hakkında şu bilgileri verdi: “Yolcularımızın, cep telefonlarındaki NFC (yakın alan iletişimi) özelliğini açarak, www.ankarakart.com sitesine girerek uygulamayı cep telefonlarına indirmeleri, bir sonraki aşamada ise banka kartından sanal karta bakiye yükleme yapmaları gerekiyor. Bu işlemlerin ardından yolcularımız, temassız kart okuma özelliği olan validatörlere cep telefonlarını yakınlaştırdıklarında sistem aktif hale gelecek ve sanal kartta bulunan meblağdan bir binişlik kart olan 4 TL ücreti mobil kartlardan düşülecek.”



EGO Genel Müdürü Alkaş Mobil Cep sistemini EGO otobüsünde cep telefonunu kullanarak uygulamalı olarak tanıttı.