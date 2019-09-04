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Ankara Haberleri: Mobil ödemeli yolculuk dönemi

ANKARA HABERLERİ

Mobil ödemeli yolculuk dönemi

Hürriyet Haber
04.09.2019 - 15:01Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere ve Başkent’e gelen yerli ve yabancı turistlere toplu taşıma araçlarını kullanırken büyük kolaylık sağlamak amacıyla Ankarakart Mobil Cep uygulamasını hayata geçirdi.

Hürriyet Haber

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, sistem hakkında şu bilgileri verdi: “Yolcularımızın, cep telefonlarındaki NFC (yakın alan iletişimi) özelliğini açarak, www.ankarakart.com sitesine girerek uygulamayı cep telefonlarına indirmeleri, bir sonraki aşamada ise banka kartından sanal karta bakiye yükleme yapmaları gerekiyor. Bu işlemlerin ardından yolcularımız, temassız kart okuma özelliği olan validatörlere cep telefonlarını yakınlaştırdıklarında sistem aktif hale gelecek ve sanal kartta bulunan meblağdan bir binişlik kart olan 4 TL ücreti mobil kartlardan düşülecek.”

Mobil ödemeli yolculuk dönemi
EGO Genel Müdürü Alkaş Mobil Cep sistemini EGO otobüsünde cep telefonunu kullanarak uygulamalı olarak tanıttı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mobil ödemeli yolculuk dönemi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Eylül 2019 tarihinde saat 15 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mobil ödemeli yolculuk dönemi haberi güncellenecektir.

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