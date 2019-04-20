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Ankara Haberleri: Mizahın en genç kalemi

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Mizahın en genç kalemi

Hürriyet Haber
20.04.2019 - 14:40Son Güncelleme :

8.5 yaşındaki Enis Kıral, kendi karakterlerinden oluşan karikatür sergisini Ankaralıların beğenisine sundu.

Hürriyet Haber

Ankara'da yaşayan Pınar ve Halis Kıral çiftinin 8.5 yaşındaki oğlu Enis Kıral, 7 yaşında, çizim yapmaya başladı. Resim, karakalem ve çizgi romana olan merakıyla önce ailesinin, ardından da çevresindekilerin dikkatini çeken Enis, Türkiye'nin en genç karikatüristlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Kavaklıdere’deki Altı Bir Kültür Sanat Merkezi’nde bir sergi açan ve 3. sınıfa giden Kıral, arkadaşının hediye ettiği çizgi roman serisinin karikatüre başlamasında büyük rolü olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

HAYATI ÇİZİYORUM

"İlk önce hediye edilen çizgi romandaki karikatürleri çizdim. Sonrasında kendi karakterlerimi ortaya çıkarttım. Karikatürlerimde kediler, hayvanlar, insanlar ve arkadaşlarımı, kısacası hayatı çiziyorum. Karikatürlerimi Türkçe ve İngilizce yazabiliyorum. Hiç zorlanmıyorum. Hayallerimin arasında öncelikle bir karikatür kitabı yazmak ve sonrasında 'Cartoon-o-Comics' adında bir stüdyo kurarak animasyon alanında sinema filmleri çekmeyi hayal ediyorum. İlk sergimi açmaktan büyük mutluluk duydum ve bundan sonra da farklı konseptlerde sergiler açmayı düşünüyorum. 8.5 yaşındaki bir çocuğun hayal dünyasını merak edenleri sergime bekliyorum.” Murat BİRİNCİ/AA

MUTLU BİR KARİKATÜRİST OLSUN

Baba Halis Kıral, “Enis'in karikatüristliği sadece bir hobi ya da uğraş olarak değil bir meslek olarak yapmasını arzu ediyoruz. Enis mutsuz bir doktor, mutsuz bir mühendis olacağına, mutlu bir karikatürist olsun” dedi.

Anne Pınar Kıral da oğlu Enis'in karikatüristliği meslek olarak yapmasını çok istediğine vurgu yaparak, oğlunun sevdiği mesleği yapmasının da en büyük zenginlik olduğunu dile getirdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mizahın en genç kalemi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Nisan 2019 tarihinde saat 14 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mizahın en genç kalemi haberi güncellenecektir.

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