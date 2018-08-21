Misafirdiler Ankaralı oldular

Anavatanı tropikal Asya ve Afrika olan papağanların büyük ağaçlar üzerinde yuva yaptığını kaydeden yetkililer, yerleşkenin doğal yapısı sayesinde papağanların burada beslenebildiği, kışı da ağaçlarda geçirebildiklerini belirtti. Öte yandan geçen yıl Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ve öğretim üyeleri ile birlikte yerleşkede doğal yaşama bırakılan sincaplardan kaza geçirenler ise iyileştirilerek doğal ortamlarına döndü.