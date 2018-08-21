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Ankara Haberleri: Misafirdiler Ankaralı oldular

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Misafirdiler Ankaralı oldular

Hürriyet Haber
21.08.2018 - 09:40Son Güncelleme :

Anavatanlarından uzakta sığınacak yuva arayan mülteci papağanlar, her yılın belli dönemlerinde geldikleri Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşkesi’ne tamamen yerleşti.

Hürriyet Haber

Anavatanı tropikal Asya ve Afrika olan papağanların büyük ağaçlar üzerinde yuva yaptığını kaydeden yetkililer, yerleşkenin doğal yapısı sayesinde papağanların burada beslenebildiği, kışı da ağaçlarda geçirebildiklerini belirtti. Öte yandan geçen yıl Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ve öğretim üyeleri ile birlikte yerleşkede doğal yaşama bırakılan sincaplardan kaza geçirenler ise iyileştirilerek doğal ortamlarına döndü.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Misafirdiler Ankaralı oldular hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 09 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Misafirdiler Ankaralı oldular haberi güncellenecektir.

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