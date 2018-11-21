Minik mucitlerin ‘Makine Dünyası’

‘Makineler Dünyası’ temasıyla gerçekleştirilen sergide, ilkokul öğrencilerinin takım halinde oluşturduğu 100’e yakın proje görücüye çıktı. Bahçeşehir Koleji STEM Junior Programı Koordinatörü Nurdan Başpınar çalışmaların 8 hafta sürdüğünü belirterek, “Her sınıf düzeyinde farklı etkinlikler tasarladık. STEM disiplinler arasında çalışma demek. Çocukları aktif kılan bir uygulama. Tasarım ürün geliştirme ve değerlendirme süreçlerinden oluşan bir hazırlık sürecimiz oldu” dedi.



STEM’LE KALICI EĞİTİM



STEM uygulaması hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Ankara Bölge Koordinatörü Meral Hacıpaşaoğlu ise “STEM sayesinde bilim teknoloji ve matematik alanında daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşiyor. Araştırmalar bilim dalının tek başına bir şeyler üretmeye yetmediğini, matematik fen mühendislik ve teknolojinin birlikte kullanıldığı zaman bir ürünün ortaya çıktığı gösteriyor. Birlikte çalışarak daha kalıcı bir eğitim ortaya çıkıyor. Ekip çalışması çok önemli. STEM uygulaması bu özellikler bakımında oldukça değerli” diye konuştu.