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Ankara Haberleri: Minik mucitlerin ‘Makine Dünyası’

ANKARA HABERLERİ

Minik mucitlerin ‘Makine Dünyası’

Doğahan GİRİTLİOĞLU
21.11.2018 - 10:01Son Güncelleme :

Bahçeşehir Koleji STEM Junior Programı kapsamında gerçekleştirilen sergilerin ilk ayağı Bahçeşehir Koleji İncek Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

‘Makineler Dünyası’ temasıyla gerçekleştirilen sergide, ilkokul öğrencilerinin takım halinde oluşturduğu 100’e yakın proje görücüye çıktı. Bahçeşehir Koleji STEM Junior Programı Koordinatörü Nurdan Başpınar çalışmaların 8 hafta sürdüğünü belirterek, “Her sınıf düzeyinde farklı etkinlikler tasarladık. STEM disiplinler arasında çalışma demek. Çocukları aktif kılan bir uygulama. Tasarım ürün geliştirme ve değerlendirme süreçlerinden oluşan bir hazırlık sürecimiz oldu” dedi.

STEM’LE KALICI EĞİTİM

STEM uygulaması hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Ankara Bölge Koordinatörü Meral Hacıpaşaoğlu ise “STEM sayesinde bilim teknoloji ve matematik alanında daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşiyor. Araştırmalar bilim dalının tek başına bir şeyler üretmeye yetmediğini, matematik fen mühendislik ve teknolojinin birlikte kullanıldığı zaman bir ürünün ortaya çıktığı gösteriyor. Birlikte çalışarak daha kalıcı bir eğitim ortaya çıkıyor. Ekip çalışması çok önemli. STEM uygulaması bu özellikler bakımında oldukça değerli” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Minik mucitlerin ‘Makine Dünyası’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2018 tarihinde saat 10 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Minik mucitlerin ‘Makine Dünyası’ haberi güncellenecektir.

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