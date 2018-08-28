Minik hayvanseverler can dostlarla buluştu

Ömer Altıntaş ve Belinay Subaşı, Ovacık’taki Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek köpekleri sevdi. Minik hayvanseverler, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunmasını istedi. AK Masa üzerinden başvuruların yapıldığı proje hakkında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “İnsanlarımızın içinde uhde kalan ve çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle erteledikleri hayallerini gerçeğe dönüştürmek için başlattığımız bu proje ile vatandaşımızın gönlünü kazanmaya devam ediyoruz” dedi.

BAĞLUM’A YENİ BARINAK

Başkan Ak, Bağlum’da yapımı devam eden barınakla ilgili de şunları söyledi:

“3 bin 430 metrekare alan üzerine yaptığımız barınağın içerisinde yaklaşık 450 köpek için yazlık ve kışlık padok, 40 metrekare alanda yaklaşık 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina birimi, mama hazırlama ünitesi, sağlık hizmetleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, sahiplendirme alanı, idari ofisler yer alacak. Eylül sonu tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz.”