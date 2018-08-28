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Ankara Haberleri: Minik hayvanseverler can dostlarla buluştu

ANKARA HABERLERİ

Minik hayvanseverler can dostlarla buluştu

Hürriyet Haber
28.08.2018 - 11:22Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi, “Bir Hayalim Var” projesi ile hayalleri veterinerlik olan ilköğretim öğrencilerini, çok sevdikleri köpeklerle buluşturdu.

Hürriyet Haber

Ömer Altıntaş ve Belinay Subaşı, Ovacık’taki Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek köpekleri sevdi. Minik hayvanseverler, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunmasını istedi. AK Masa üzerinden başvuruların yapıldığı proje hakkında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “İnsanlarımızın içinde uhde kalan ve çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle erteledikleri hayallerini gerçeğe dönüştürmek için başlattığımız bu proje ile vatandaşımızın gönlünü kazanmaya devam ediyoruz” dedi.

BAĞLUM’A YENİ BARINAK

Başkan Ak, Bağlum’da yapımı devam eden barınakla ilgili de şunları söyledi:
“3 bin 430 metrekare alan üzerine yaptığımız barınağın içerisinde yaklaşık 450 köpek için yazlık ve kışlık padok, 40 metrekare alanda yaklaşık 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina birimi, mama hazırlama ünitesi, sağlık hizmetleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, sahiplendirme alanı, idari ofisler yer alacak. Eylül sonu tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Minik hayvanseverler can dostlarla buluştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 11 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Minik hayvanseverler can dostlarla buluştu haberi güncellenecektir.

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