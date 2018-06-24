Minik Eylül için özel ekip kuruldu

Bursa’dan yaz tatili için Ankara'nın Polatlı ilçesine gelen İbrahim ve Şerife Yağlıkara'nın kaybolan 8 yaşındaki kızı Eylül için arama çalışmaları devam ediyor. Uzunbeyli Mahallesi'nde cuma öğle saatlerinde oyun oynamak için çıktığı mahallede kaybolan Eylül için özel ekip kuruldu. Eylül’ü bulmak için çok sayıda asker ve AFAD ekibi seferber olurken Ankara Valisi Ercan Topaca da Uzunbeyli Mahallesi'nde giderek Yağlıkara ailesiyle görüştü, arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Topaca, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yaklaşık yarım saat süren toplantı yaptı. Arama faaliyetlerinin karadan ve havadan drone’larla da yapıldığını kaydeden Topaca, şunları söyledi:

10 KM’LİK ALAN TARANDI

“Düşebileceği, gidebileceği, hangi alan varsa onlara tek tek bakacağız. Soruşturduğumuz, ifadesine başvurduğumuz, çocuğun ilk andan kaybolduğuna ana kadar bütün aşamaları tek tek bir daha gözden geçiriyoruz. Bir özel çalışma grubu da oluşturduk. Gece saat 02.00’dan itibaren de uçakla yaklaşık köyün etrafındaki 10 kilometrekarelik alanı taradılar. Uçak yerde canlı olup hareket eden her cismi tespit eden teknik donanıma sahip. Bu taramada da bulunamadı. Çalışmamız devam ediyor. Bu konuda birkaç ihtimali daha değerlendiriyoruz. Başka türlü kaybolmanın dışında ihtimalleri de değerlendiriyoruz. İnşallah kısa sürede kızımızı sağ salim buluruz. Önemli olan onun sağ salim bulunmasıdır ve olayın aydınlatılmasıdır. Her türlü ihtimali değerlendiren özel bir ekip kurduk. Olayla ilgili üzerinde çalışılan şüpheli var. Fakat çok kesin bir şey olmayınca kimseyi de şüpheli diye zan altında bırakmak istemiyoruz. Şüphelinin şüpheli olduğunu gösteren kuvvetli bir karine olmadan kimseyi suçlamak istemeyiz. O konuda bazı analizler yaptırıyoruz. Oradan da sonuca gideceğimizi düşünüyorum.”