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Ankara Haberleri: Minik denetim

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Minik denetim

Hürriyet Haber
19.04.2019 - 16:07Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlikte, trafik polisi üniforması giyen çocuklar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda denetim yaptı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimleri tamamlayarak ‘Trafik Dedektifi’ kartlarını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 25 çocuk, görevli polislerle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimine katıldı. Trafik polisleriyle iki ayrı noktada ekip halinde denetim yapan polis üniformalı çocuklar, sürücülere trafik kurallarına ilişkin sorular yöneltti, çeşitli hediyeler verdi. Yaya trafiğini de denetleyen çocuklar, yayaların yeşil ışık yanmadan geçmemeleri, kırmızı ışıkta kaldırımda beklemeleri konusunda anons yaparak uyarılarda bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Minik denetim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Nisan 2019 tarihinde saat 16 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Minik denetim haberi güncellenecektir.

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