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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Minik denetim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Nisan 2019 tarihinde saat 16 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Minik denetim haberi güncellenecektir.