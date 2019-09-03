Minibüsler de zammı yetersiz buldu

Kısa mesafe ücretinin 4 TL olmasını talep ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini belirten Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, “Büyükşehir Belediyesi’nden tekrar düzenleme yapmasını istiyoruz” dedi. Artan maliyetler nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu söyleyen Gani şunları söyledi:

KISA MESAFE 4 TL OLSUN

“Zamla ilgili daha önce de müracaatta bulunduk, 30 ayı aşkın zam verilmedi. Bir sene önce 25 kuruş zam alabildik. O da bayağı sıkıntılı oldu, esnafa bir faydası olmadı. Son zamlarda da talebimiz farklıydı biraz düşük verdiler. UKOME’ye teklif sunduk, belediye teklifimizi yüksek gördü, düşük verdi. Kısa mesafe 4 TL, ortaöğrenim için öğrenci uygulaması 2.5 TL olsun dedik. Öğrenciyi 2 TL, uzun mesafeyi 4 TL yaptılar.

TEKRAR DÜZENLEME İSTİYORUZ

Esnaf olarak biz bunu düşük gördük. Büyükşehir Belediyesi’nden tekrar düzenleme yapmasını istiyoruz. Minibüsçü esnafının sıkıntıları var. Bizim 35-40 kilometre giden hatlarımız var, para kazanmıyorlar. Maliyet, girdiler çok fazla, yüzde 60 arttı. Bu durum esnafa nefes aldırmıyor. Şu anda 250 minibüsümüz icralık durumda. Esnafımız kredi çekti, ödeyemiyor. Esnafla görüşme yapacağız zam talebimizi yineleyeceğiz.”

KISA MESAFE 3.5 TL UZUN MESAFE 4 TL

UKOME’de alınan kararla oda tarafından 3 TL olarak uygulanan kısa mesafe minibüs ücreti 3.50 TL’ye 3.50 TL olan uzun mesafe minibüs ücreti ise 4 TL’ye yükseltildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ücret ise 2 TL olarak belirlendi