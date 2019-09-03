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Ankara Haberleri: Minibüsler de zammı yetersiz buldu

ANKARA HABERLERİ

Minibüsler de zammı yetersiz buldu

Murat YILMAZ
03.09.2019 - 16:36Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nun 29 Ağustos’ta ulaşım ücretlerine yaptığı zamla ilgili  Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) ile Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’nın (ÖHO) ardından minibüsçüler de zam miktarını yetersiz bulduklarını açıkladı.

Murat YILMAZ

Kısa mesafe ücretinin 4 TL olmasını talep ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini belirten Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, “Büyükşehir Belediyesi’nden tekrar düzenleme yapmasını istiyoruz” dedi. Artan maliyetler nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu söyleyen Gani şunları söyledi:

Minibüsler de zammı yetersiz buldu

KISA MESAFE 4 TL OLSUN

“Zamla ilgili daha önce de müracaatta bulunduk, 30 ayı aşkın zam verilmedi. Bir sene önce 25 kuruş zam alabildik. O da bayağı sıkıntılı oldu, esnafa bir faydası olmadı. Son zamlarda da talebimiz farklıydı biraz düşük verdiler. UKOME’ye teklif sunduk, belediye teklifimizi yüksek gördü, düşük verdi. Kısa mesafe 4 TL, ortaöğrenim için öğrenci uygulaması 2.5 TL olsun dedik. Öğrenciyi 2 TL, uzun mesafeyi 4 TL yaptılar.

TEKRAR DÜZENLEME İSTİYORUZ

Esnaf olarak biz bunu düşük gördük. Büyükşehir Belediyesi’nden tekrar düzenleme yapmasını istiyoruz. Minibüsçü esnafının sıkıntıları var. Bizim 35-40 kilometre giden hatlarımız var, para kazanmıyorlar. Maliyet, girdiler çok fazla, yüzde 60 arttı. Bu durum esnafa nefes aldırmıyor. Şu anda 250 minibüsümüz icralık durumda. Esnafımız kredi çekti, ödeyemiyor. Esnafla görüşme yapacağız zam talebimizi yineleyeceğiz.”

KISA MESAFE 3.5 TL UZUN MESAFE 4 TL

UKOME’de alınan kararla oda tarafından 3 TL olarak uygulanan kısa mesafe minibüs ücreti 3.50 TL’ye 3.50 TL olan uzun mesafe minibüs ücreti ise 4 TL’ye yükseltildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ücret ise 2 TL olarak belirlendi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Minibüsler de zammı yetersiz buldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Eylül 2019 tarihinde saat 16 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Minibüsler de zammı yetersiz buldu haberi güncellenecektir.

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