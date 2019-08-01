Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Minibüsçüler zam istiyor

Ankara Haberleri: Minibüsçüler zam istiyor

ANKARA HABERLERİ

Minibüsçüler zam istiyor

Hürriyet Haber
01.08.2019 - 15:17Son Güncelleme :

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçü esnafının geçimini sürdürebilmesi için yolcu taşıma ücretlerine zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirten Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulunarak, “Yolcu taşıma ücretlerinin artmasını talep ediyoruz” dedi.

Hürriyet Haber

Mazot başta olmak üzere, lastik, sigorta, yedek parça gibi ana girdi kalemlerine gelen zamların, ayakta durmaya çalışan minibüsçü esnafını zorda bıraktığını belirten Gani, şunları söyledi: “Artık yaptığımız işten para kazanamaz hale geldik. Aldığı krediyi ödeyemez hale gelen 250 minibüsçü esnafı icralık durumda. İşletme giderlerimizde çok ciddi artışlar oldu. Eylül 2018’de motorin 5,66 TL iken bugün 6,50 TL civarında. Lastik 300 TL’den 550 TL’ye çıktı. Trafik sigortası bin 350 TL’den 2 bin 100 TL’ye, kasko bin 650 TL’den 3 bin 500 TL’ye çıktı. Vatandaşımızı zorlamayacak, ama bizim de giderlerimizi karşılayacak, emeğimizin karşılığını alabileceğimiz makul bir fiyat belirlenmesini talep ediyoruz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Minibüsçüler zam istiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Minibüsçüler zam istiyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yürüyüş yoluna su sebili konuldu

Yürüyüş yoluna su sebili konuldu

Önce yaşadığımız şehri tanımalıyız

Önce yaşadığımız şehri tanımalıyız

Çorak yerler kitap olacak

Çorak yerler kitap olacak

Belediye önüne kent meydanı

Belediye önüne kent meydanı

Mansur Yavaş ile 100 Gün

Mansur Yavaş ile 100 Gün

Kent 10 tarımsal üründe birinci

Kent 10 tarımsal üründe birinci

Maliyet hesabı kombineye yansıdı

Maliyet hesabı kombineye yansıdı

Kurban pazarının en ağırı Alican

Kurban pazarının en ağırı Alican

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Ağustos 2019, Cuma
  • İmsak
    03:59
  • Güneş
    05:40
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:52
  • Akşam
    20:09
  • Yatsı
    21:43
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.