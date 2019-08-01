Minibüsçüler zam istiyor

Mazot başta olmak üzere, lastik, sigorta, yedek parça gibi ana girdi kalemlerine gelen zamların, ayakta durmaya çalışan minibüsçü esnafını zorda bıraktığını belirten Gani, şunları söyledi: “Artık yaptığımız işten para kazanamaz hale geldik. Aldığı krediyi ödeyemez hale gelen 250 minibüsçü esnafı icralık durumda. İşletme giderlerimizde çok ciddi artışlar oldu. Eylül 2018’de motorin 5,66 TL iken bugün 6,50 TL civarında. Lastik 300 TL’den 550 TL’ye çıktı. Trafik sigortası bin 350 TL’den 2 bin 100 TL’ye, kasko bin 650 TL’den 3 bin 500 TL’ye çıktı. Vatandaşımızı zorlamayacak, ama bizim de giderlerimizi karşılayacak, emeğimizin karşılığını alabileceğimiz makul bir fiyat belirlenmesini talep ediyoruz.”