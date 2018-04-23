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Ankara Haberleri: Milletler Topluluğu’na özel yemek

ANKARA HABERLERİ

Milletler Topluluğu’na özel yemek

Haşim KILIÇ
23.04.2018 - 14:38Son Güncelleme :

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Ankara’daki Milletler Topluluğu ülkelerinin büyükelçileri ve davetli konuklar için büyükelçilik rezidansında öğle yemeği verdi.

Haşim KILIÇ

Yemeğe Kanada ve Sri Lanka gibi ülkelerin büyükelçileri ile basın temsilcileri ve davetliler katıldı. Büyükelçi Chilcott, “Bugünkü etkinliğin amacı, Milletler Topluluğu ülkeleri olarak paylaştığımız bağlarımızı, mirasımızı ve deneyimlerimizi kutlamaktır” dedi. Milletler Topluluğu’na üye ülkelerin farklılıkları olduğunu kaydeden Chilcott, “ Fakat hepimiz önemli bir ortak noktayı paylaşıyoruz. Tüm üyeler, Milletler Topluluğu Sözleşmesi ile belirlenmiş olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerine ve ilkelerine bağlıdır” dedi.

Etiketler: ANKARA , Magazin , ingiltere

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Milletler Topluluğu’na özel yemek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Nisan 2018 tarihinde saat 14 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Milletler Topluluğu’na özel yemek haberi güncellenecektir.

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