Milletler Topluluğu’na özel yemek

Yemeğe Kanada ve Sri Lanka gibi ülkelerin büyükelçileri ile basın temsilcileri ve davetliler katıldı. Büyükelçi Chilcott, “Bugünkü etkinliğin amacı, Milletler Topluluğu ülkeleri olarak paylaştığımız bağlarımızı, mirasımızı ve deneyimlerimizi kutlamaktır” dedi. Milletler Topluluğu’na üye ülkelerin farklılıkları olduğunu kaydeden Chilcott, “ Fakat hepimiz önemli bir ortak noktayı paylaşıyoruz. Tüm üyeler, Milletler Topluluğu Sözleşmesi ile belirlenmiş olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerine ve ilkelerine bağlıdır” dedi.