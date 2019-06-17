Milletimiz, Büyükşehir Belediyesi’nin görevlerini yapmasını bekliyor

GEREKEN ASFALTI ALAMADIK

“Kurumlar kazı yapıyor, izinler Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor. Şirket, sert malzemeyle kapatıp gidiyor. Kazı bedeli Büyükşehir Belediyesi’ne yatırılıyor. Asfaltını biz atıyoruz. ama bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nden bunun için verilmesi gereken asfaltı alamadık.”

TEMİZLİKTE AKSAMALAR VAR

“Seçimin üzerinden iki buçuk ay gibi bir zaman geçti. Bakıyoruz, gerek ana caddeler, gerekse parklarla ilgili temizlik ve düzenleme konusunda aksamalar olduğunu görüyoruz. Milletimiz, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk içerisinde hareket etmesini ve görevlerini yapmasını bekliyor.

BİR YAPRAK KIPIRDAMIYOR

“Ulaşımla ilgili otobüs hatlarının sıklaştırılması, eksik hatların tanımlanması gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili talep var. 14 mahallede 30 bin konutun yapılacağı bir bölge burası. Bakıyoruz, orada da bir yaprak kıpırdamıyor. Milletimiz bunları bekliyor, biz de takipçisi olacağız.”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ‘Seçimin Ardından Başkanlar Konuşuyor’ yazı dizisi için Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve muhabirimiz Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

* İlk döneminiz. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk yaptığınız iş ne oldu?

Devir teslim töreninden sonraki sabah saat 07.30’da personelimizi girişte çikolata ve şekerle karşıladık, ‘hoş geldiniz’ dedik. Onlar da bize ‘hoş geldiniz’ dedi. Hizmet almaya gelen vatandaşlarımızla görüştük. Yine, belediye hizmet binamızın girişinde çay, kahve ve poğaça ikram edeceğimiz bir kafeterya oluşturduk. Ayrıca, acil hizmetlerin verileceği bir birim oluşturduk ve belediyemize gelen vatandaşlarımızı karşılamada, asistan vermeye başladık.

* Seçim öncesinde tespit ettiğiniz ve Mamak’ta sorun olarak gördüğünüz başlıklar neler?

Sorun ya da problem kelimelerini kullanmadık. Belediyemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları olarak gördük.

İlk ihtiyaç olarak önümüze, kentsel dönüşüm konusu çıkıyor. 14 mahallede uygulanan en büyük kentsel dönüşüm projemizin bir an evvel tamamlanması gerekiyor. İkincisi, vatandaştan gelen iş talepleri. Yeni projelerimizde istihdam alanları oluşturacağız. Sanayi bölgeleri gibi girişimlerimiz olacak. Üçüncüsü de kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle ilgili yoğun bir ihtiyaç olduğunu gördük. Mevcut tesislerimizi daha da geliştirerek buna çözüm oluşturmaya başladık.

* “En büyük projem olacak” dediğiniz çalışmanız hangisi?

7-8 tane büyük projem var ama Gökçeyurt’ta yapacağımız Ekolojik Köy, bizim en önemli projelerimizden birisi olacak. Toprak kokusunu özleyen hemşehrilerimizin toprakla buluştuğu bir alan olsun istiyoruz. Gözümüzün alabildiği kadar meyve ağaçlarının, sebze bahçelerinin, çiçek tarlalarının olduğu bir ortam. Ekolojik tarım konusunda öğrencilerimize düzenli olarak ders vereceğiz. İçerisinde minik bir evcil hayvanlar parkı da olacak.

* İlçenizde “Keşke yapılmasaydı” dediğiniz bir çalışma ya da proje var mı?

Yok. Önceki Belediye Başkanımız Mesut Akgül’e bu anlamda teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel projeler gerçekleştirmiş.

* “İyi ki yapılmış” dediğiniz bir proje ya da çalışma var mı?

Üreğil Millet Bahçesi, iyi ki yapılmış. Birinci etabı şu anda faal. İkinci ve diğer etaplarını biz yapacağız. Buraya spor alanları ilave ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ata binebileceği bir manej yapacağız. Okçuluk tesisinin bir bölümünü burada yapacağız.

* “İlk bir yıl içinde şunları yapacağız” dediğiniz projeler hangisi?

Kıbrıs Kanyonu’na başladık. Kültür Park olarak isimlendirdiğimiz komplekslere başladık. Sadece spor alanları değil, içerisinde uyanık kütüphanelerin, kreşlerin olduğu ortamlar bunlar. Ekolojik Köy’ün ilk etabını da bu bir yılda gerçekleştirmek istiyoruz.

* Belediyede eskiden uygulanan ancak göreve gelişinizle birlikte değiştirdiğiniz bir uygulama oldu mu?

Sosyal yardımlar konusunda bir birimimiz var, bunu dönüştürüyoruz. Sosyal yardımları ‘Gönül Çarşısı’ adlı bir proje içerisinde değerlendireceğiz. Dört katlı bir binamızı, bir market anlayışıyla dizayn edeceğiz. Gıdadan kıyafete her türlü ihtiyaç malzemeleri olacak. İhtiyaç sahiplerine ‘Mamak Kart’ isminde bir kart vereceğiz. O kartla kendi ihtiyaçlarını Gönül Çarşısı’ndan alışveriş yaparak karşılayacaklar.

‘SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ’ ÖN PLANA ÇIKARTACAK ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK





* Mamak için hangi alanlara öncelik vereceksiniz?

Daha çok ‘sosyal belediyeciliği’ ön plana çıkartacak çalışmalarımız olacak. Tesislerimizi de buna uygun inşa ediyoruz. İçerisindeki programları da buna uygun dönüştürüyoruz. Özellikle yüzme havuzu komplekslerimize çok önem veriyorum. Ortaokulu bitiren her öğrencinin mutlaka yüzme öğrenmesini, her bir öğrencimizin en az bir alanda lisanslı spor yapmasını istiyoruz. Tesislerimizi de buna göre planlıyoruz.

KIBRIS KANYONU İLE TURİZME İLK ADIM





* “Mutlaka yapmamız gerekiyor” dediğiniz proje veya çalışma var mı?

14 mahalleyi ilgilendiren Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi muhakkak tamamlanmalı. Ama burası Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde. Biz, özellikle seçim döneminde planladığımız projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Kıbrıs Kanyonu ile başladık. Kıbrıs Kanyonu, Mamak’ın turizm şehri, doğa sporlarının yapıldığı merkez olmasının ilk adımı olacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE AKSAMALAR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ





* Büyükşehir’in CHP’li bir başkan tarafından yönetiliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum sizi zorlayacak mı?

Biz, hizmet odaklı bir anlayışa sahibiz. İnsanımızın mutluluğunu hedefliyoruz. Kendi sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Mamak, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanlarının, yetki ve sorumluluklarının da olduğu bir bölge. GSM, telefon, internet, elektrik gibi çeşitli kurumlar bölgemizde altyapı çalışmaları yapıyor. Kurumlar kazı yapıyor, izinler Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor. Şirket, sert malzemeyle kapatıp gidiyor. Kazı bedeli Büyükşehir Belediyesi’ne yatırılıyor. Asfaltını biz atıyoruz ama bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nden bunun için verilmesi gereken asfaltı alamadık. Burada bir aksama söz konusu. Seçimin üzerinden iki buçuk ay gibi bir zaman geçti. Bakıyoruz, gerek ana caddeler gerekse parklarla ilgili temizlik ve düzenleme konusunda aksamalar olduğunu görüyoruz. Milletimiz, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk içerisinde hareket etmesini ve görevlerini yapmasını bekliyor. Ulaşımla ilgili otobüs hatlarının sıklaştırılması, eksik hatların tanımlanması gerekiyor.

Kentsel dönüşümle ilgili talep var. 14 mahallede 30 bin konutun yapılacağı bir bölge burası. Bakıyoruz, orada da bir yaprak kıpırdamıyor. Milletimiz bunları bekliyor, biz de takipçisi olacağız.