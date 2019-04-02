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Ankara Haberleri: Millet ne oy vermişse sonuç o çıksın istiyoruz

ANKARA HABERLERİ

Millet ne oy vermişse sonuç o çıksın istiyoruz

Hürriyet Haber
02.04.2019 - 09:04Son Güncelleme :

Ankara’daki binlerce sandıkta bariz hatalar olduğunu belirten Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, bunlara yönelik itirazda bulunduklarını söyledi.

Hürriyet Haber

Dün, AK Parti Genel Merkezi’nde konuya ilişkin açıklamad yapan Özhaseki şöyle konuştu: “Seçimleri bir tek projeler ve adaylar etkilemiyor. Seçimler için hakim olan temel kanaatler ve görüşler değişik birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dün de böyle bir sonuç tecelli etti. O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. Herkes kendi düşüncesi doğrultusunda hak ettiği bir ortamda yaşamaya ve idare edilmeye mahkum diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah hayırlı sonuçlar alırız. Bu arada tabi bir takım itirazlar yapılıyor. Bu itirazların da temel sebebi ‘ille de biz alalım’ kaygısı değil. Oraya atılmış olan bir tek oyun bile zayi edilmemesi duygusudur. Milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur. Oradan da çıkacak sonuçların her ne olursa olsun bizler tarafından kabul göreceği, baş üstüne denileceğinin de bilinmesi lazım. Ankara’da binlerce sandıkta çok net bariz hatalar var. Onların düzeltilmesi tek amacımız. Sadece milletin iradesi sandığa nasıl atılmışsa onun da oradan aynı şekilde çıkıp tecelli etmesini arzu ediyoruz. Millet ne oy vermişse sonuç o çıksın istiyoruz. Doğrunun peşindeyiz. Ankara’da epeyce hata var. Az değil. O kadar çok ki bunlar ne kadar sonucu etkiler hep birlikte göreceğiz önümüzdeki günlerde.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Millet ne oy vermişse sonuç o çıksın istiyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Nisan 2019 tarihinde saat 09 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Millet ne oy vermişse sonuç o çıksın istiyoruz haberi güncellenecektir.

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