Millet Kıraathanesi büyük ilgi görüyor

Günde ortalama 150 kişinin faydalandığı kıraathanede yoğunluk hafta sonu iki katına çıkıyor. Kıraathaneyi en çok ziyaret edenler ise sınavlara hazırlanan öğrenciler. Keçiören’de Fatih Kütüphanesi’nin alt katında 09.00-21.30 saatleri arasında hizmet veren Keçiören Belediyesi Millet Kıraathanesi, özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. İkinci ayını geride bırakan kıraathanede ücretsiz internet bağlantısı, bilgisayar, kütüphane, çay gibi hizmetler sunuluyor. Günde ortalama 150 kişi bu hizmetlerden faydalanırken kıraathanede yoğunluk hafta sonu iki katına çıkıyor. Günlük gazetelerini okumak isteyen emekliler de tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu kıraathanede vakit geçiriyor.

GENÇLER SINAVA HAZIRLANIYOR

Keçiören’in 51 mahallesi dışında çevre ilçelerden gelenlerin de olduğu kıraathanenin en çok ziyaret edenleri ise sınavlara hazırlanan gençler. Kıraathane kültürünün Osmanlı döneminde de olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, halka açık kıraathanenin gençlere nezih, ferah, birlikte çalışma imkanı sunduğunu, emekliler için de gündemi değerlendirip nitelikli zaman geçirmelerine vesile olduğunu söyledi.

24 SAAT AÇIK OLSA AYRILMAM

Kıraathanenin müdavimlerinden bazıları ise bu hizmet için şu değerlendirmeleri yaptı:

Özlem Kaplan (28): “KPSS’ye hazırlanmak için kıraathaneye geliyorum. Bilgisayarlarda video ders dinleyebiliyoruz. İlk açıldığı andan itibaren buraya geliyorum, 24 saat açık olsa ayrılmam gelirim.”

Melike Koçak (22): “Eskiden ders çalışmak için dershaneye gidiyordum. Artık kıraathane ile birlikte bu sorun ortadan kalktı.”

Abdullah Köseoğlu (53): “Kıraathane özellikle güvenli, nezih, ferah bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler için ideal.”

Ahsen Özel (23): “Kaymakamlık sınavlarına hazırlanıyorum. Beklentimin çok üzerinde bir çalışma ortamı var.”