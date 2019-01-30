Mikro milliyetçilik ayıp bir şey

NASIL BİR KENT VAAT EDİYOR



“Bir şehirde farklı düşüncelere sahip pek çok insan yaşıyor. Kimi insan burada muhafazakâr bir yaşam tercih edebilir, kimi insan tam tersi bir yaşam tarzı tercih edebilir. İşte bütün bu değişik düşünce dünyasına sahip insanların yaşayabilecekleri, yaşadıkları kentten keyif alacakları, aradıklarını kolayca bulabilecekleri bir Ankara yaratacağız.”

‘ANKARALILIK’ İÇİN NE DİYOR

“Hiçbir Allah’ın kulu bana bu konuda bir cümle dahi söylemedi. Mikro milliyetçilik yapmak kadar ayıp bir şey olamaz. (Mansur Yavaş) Eski tarz siyasi söyleme devam ediyor. Popülist bir anlayışla devam ettiriyor. Zannediyor ki Melih Gökçek var. Karşılıklı çekişeceğiz, karşıtlık üzerinden siyaset yapacağım zannediyor.”

MELİH BEY SEÇİM KAMPANYAMIZIN BİR PARÇASI DEĞİL

Eski Başkan Melih Gökçek’in televizyon programına çıkarak kendisine desteğini açıklama konusunda Özhaseki, “Bir rahatsızlığım yok. ‘Şunu söyle, şunu söyleme’ demeye de hakkım yok. Bizim seçim kampanyamızın bir parçası değil Melih Bey” ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir haftaya kadar sahaya ineceğini, Ankara’nın bütün ilçelerinde en az bir miting planladıklarını söyledi.