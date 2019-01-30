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Ankara Haberleri: Mikro milliyetçilik ayıp bir şey

ANKARA HABERLERİ

Mikro milliyetçilik ayıp bir şey

Hürriyet Haber
30.01.2019 - 09:27Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e konuşan AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ‘Ankaralılık tartışması’ konusunda “Mikro milliyetçilik yapmak kadar ayıp bir şey olamaz” dedi.

Hürriyet Haber

NASIL BİR KENT VAAT EDİYOR

“Bir şehirde farklı düşüncelere sahip pek çok insan yaşıyor. Kimi insan burada muhafazakâr bir yaşam tercih edebilir, kimi insan tam tersi bir yaşam tarzı tercih edebilir. İşte bütün bu değişik düşünce dünyasına sahip insanların yaşayabilecekleri, yaşadıkları kentten keyif alacakları, aradıklarını kolayca bulabilecekleri bir Ankara yaratacağız.”

‘ANKARALILIK’ İÇİN NE DİYOR

“Hiçbir Allah’ın kulu bana bu konuda bir cümle dahi söylemedi. Mikro milliyetçilik yapmak kadar ayıp bir şey olamaz. (Mansur Yavaş) Eski tarz siyasi söyleme devam ediyor. Popülist bir anlayışla devam ettiriyor. Zannediyor ki Melih Gökçek var. Karşılıklı çekişeceğiz, karşıtlık üzerinden siyaset yapacağım zannediyor.”

MELİH BEY SEÇİM KAMPANYAMIZIN BİR PARÇASI DEĞİL

Eski Başkan Melih Gökçek’in televizyon programına çıkarak kendisine desteğini açıklama konusunda Özhaseki, “Bir rahatsızlığım yok. ‘Şunu söyle, şunu söyleme’ demeye de hakkım yok. Bizim seçim kampanyamızın bir parçası değil Melih Bey” ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir haftaya kadar sahaya ineceğini, Ankara’nın bütün ilçelerinde en az bir miting planladıklarını söyledi.

Herkesin her istediğine kolayca ulaşabileceği bir kent vaat ediyorumHerkesin her istediğine kolayca ulaşabileceği bir kent vaat ediyorum

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mikro milliyetçilik ayıp bir şey hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ocak 2019 tarihinde saat 09 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mikro milliyetçilik ayıp bir şey haberi güncellenecektir.

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