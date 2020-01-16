MHP’nin Kepekli önergesine Seymenlerden destek

Kepekli Alt Geçidi’nin isminin ’27 Aralık Seymenler’ olarak değiştirilmesini olumlu karşıladıklarını belirten Okman, “Teklifi öğrenince, bir seymen olarak mutluluk duydum. ‘27 Aralık Seymenler’ adının verilmesi biz seymenler için gurur verici bir olay. Biz bu öneriyi Meclis gündemine getiren MHP Büyükşehir Belediye Meclis grubuna, Ankara Seymenleri olarak teşekkür ederiz. Umarım bu önerge Meclis’te grubu bulunan diğer siyasi partilerden de destek görür ve Kepekli Alt Geçidi’nin ismi ‘27 Aralık Seymenler Geçidi’ olarak değiştirilir” dedi.







