Kepekli Alt Geçidi’nin isminin ’27 Aralık Seymenler’ olarak değiştirilmesini olumlu karşıladıklarını belirten Okman, “Teklifi öğrenince, bir seymen olarak mutluluk duydum. ‘27 Aralık Seymenler’ adının verilmesi biz seymenler için gurur verici bir olay. Biz bu öneriyi Meclis gündemine getiren MHP Büyükşehir Belediye Meclis grubuna, Ankara Seymenleri olarak teşekkür ederiz. Umarım bu önerge Meclis’te grubu bulunan diğer siyasi partilerden de destek görür ve Kepekli Alt Geçidi’nin ismi ‘27 Aralık Seymenler Geçidi’ olarak değiştirilir” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden MHP’nin Kepekli önergesine Seymenlerden destek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ocak 2020 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça MHP’nin Kepekli önergesine Seymenlerden destek haberi güncellenecektir.