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Ankara Haberleri: MHP’li belediye şehitler için konseri iptal etti

ANKARA HABERLERİ

MHP’li belediye şehitler için konseri iptal etti

Murat YILMAZ
13.09.2019 - 12:00Son Güncelleme :

MHP’li Polatlı Belediyesi tarafından 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 98. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu akşam yapılacak olan Buray konseri, Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 kişinin şehit olması dolayısıyla iptal edildi.

Murat YILMAZ

Polatlı’da 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 98. Yıl dönümü etkinliklerinin finali kapsamında ünlü sanatçı Buray sahne alacaktı. MHP’li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırı sonrası konseri iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

Başkan Yıldızkaya, “Diyarbakır’daki hain saldırıda 7 işçi kardeşimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzdü. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. Bu nedenle 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 98. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Buray konserini ve eğlence programlarını iptal etme kararı aldık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Başkan Yıldızkaya, konseri 28 Ekim 2019 tarihinde yapacaklarını söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden MHP’li belediye şehitler için konseri iptal etti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Eylül 2019 tarihinde saat 12 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça MHP’li belediye şehitler için konseri iptal etti haberi güncellenecektir.

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