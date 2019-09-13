MHP’li belediye şehitler için konseri iptal etti

Polatlı’da 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 98. Yıl dönümü etkinliklerinin finali kapsamında ünlü sanatçı Buray sahne alacaktı. MHP’li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırı sonrası konseri iptal etme kararı aldıklarını söyledi.
Başkan Yıldızkaya, “Diyarbakır’daki hain saldırıda 7 işçi kardeşimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzdü. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. Bu nedenle 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 98. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Buray konserini ve eğlence programlarını iptal etme kararı aldık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.
Başkan Yıldızkaya, konseri 28 Ekim 2019 tarihinde yapacaklarını söyledi.
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