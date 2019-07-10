MHP’den şirketler için ‘huzur hakkı’ önergesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında temmuz ayı olağan toplantısının ilk oturumunu önceki gün gerçekleştirdi. Toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve MHP Meclis Üyesi Rüştü Biçer, ‘Belediyeye ait şirketlerin yönetim kurullarındaki huzur haklarının Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin huzur hakkını geçmeyecek şekilde belirlenmesi ve bu yönde Meclis’in prensip kararı alması’ yönünde bir önerge verdi. Mansur Yavaş’ın geçmişte ‘şirketlerin zarar ettiği’ açıklamalarını hatırlatan MHP’li Biçer şunları söyledi:

MECLİS ÜYELERİNİ GEÇMEMELİ

“Eğer bu şirketler zarar ediyorsa, buradaki yönetim kurulu üyelerinin meclis üyelerinden kat kat fazla huzur hakkı alması doğru değil. Şirketlerin genel kurullarında belediyeyi temsil eden kişi bu yönde bir genel kurul kararı aldırırsa bunun hukuki olacağını düşünüyoruz. Ayrıca geçen ay ki meclis toplantımızda ekonomik nedenlerden dolayı belediye çalışanlarına bayram ikramiyelerini vermediğinizi söylediniz. Bu şartlar altında şirket yöneticilerinin huzur hakkı almalarının çok doğru olmadığını düşünüyoruz.”

KARARI GENEL KURUL ALABİLİR

Meclis’in bu yönde karar almasının hukuki olmayacağını söyleyen Mansur Yavaş ise bu kararı şirketlerin genel kurulunun alabileceğini kaydetti. Yavaş, “Siz ancak etik bulmadığınızı söyleyebilirsiniz. İkramiyeleri şirket yöneticileri ödeyecek. Şirket yöneticileri niye ikramiyelerini ödemiyor? Ödesinler. Eğer şirket yöneticileri, şirketin zararına şekilde çalışmalar yapıyorlarsa bunların hakkında sorumluluk davası açılacaktır ve açılmaktadır. Biz de şirketleri zarara uğratanlarla ilgili ihmal veya hatalı hareketleri olanları, yasaya aykırı iş tutanları mahkemeye vermeye devam ediyoruz” diye konuştu. MHP grubunun önergesi görüş alınmak üzere İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na gönderildi.