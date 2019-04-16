MHP’den İstasyon Caddesi çağrısı

Başkan Mansur Yavaş başkanlığında önceki gün nisan ayı olağan toplantısına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2018 yılı faaliyet raporlarını görüştü. Başkan Yavaş, yasa gereği oturumu Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a devretti. Ünal’ın yönetimindeki oturumda AK Parti adına Meclis Üyesi Meral Bozoğlu, CHP adına Meclis Üyesi Haydar Demir, İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Adnan Beker, MHP adına da Meclis Üyesi Fikret Karadavut, yaptıkları konuşmalarda önceki dönem görev yapan belediye başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna’ya teşekkür etti.

RAPORLA İLGİLİ SÖZÜ SEÇMEN SÖYLEDİ

Faaliyet raporunun önceki yönetime ait olduğunu vurgulayan CHP’li Haydar Demir, “Faaliyet raporuyla ilgili düşüncelerimizi 31 Mart’ta vatandaşlar, seçmenler söyledi. Bundan sonraki süreçte Ankara’nın hayrına, Ankaralıların daha mutlu ve huzurlu yaşamaları adına birlik ve beraberliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor” dedi. MHP grubu adına konuşan Fikret Karadavut ise Etimesgut İstasyon Caddesi’nin genişletilme çalışmasına dikkat çekti ve şunları söyledi:

İSTASYON CADDESİ’NDE PROBLEM VAR

“Bizim amacımız bundan sonraki yönetimin Ankara halkı yararına devam etmekte olan hizmetleri aksatmadan, üzerine daha iyilerini ekleyerek sürdürmeleri yönünde. Bir örnek sunmak istiyorum. Sincan ve Etimesgut bölgesini merkeze bağlayan İstasyon Caddesi’yle ilgili problem var. 3 yıllık çalışmalar neticesinde her türlü kamulaştırmaları, her türlü problemleri giderdik, tüm partilerden meclis üyelerimizin ve belediyemizin işbirliğiyle yaptık.

AKSATMADAN BİTİRELİM İSTİYORUM

1.5 milyon Ankaralı’nın yaşadığı ızdırabı dindirmek adına büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışma seçim öncesinde ihale aşamasındaydı, seçim oldu, yönetim değişti. Şimdi yeni yönetimden istirham ediyorum. Ankara’da buna benzer hayati önemde yapılması gereken hizmetler var. Bu tür Ankaralılara dokunacak, rahatlatacak projeleri aksatmadan bitirelim istiyorum. Gelin bu ızdırabı bitirelim. Ankaralılara vefa borcumuzu ödeyelim. Bunun takipçisi olacağız.” Konuşmaların ardından yapılan oylamada faaliyet raporları, oy çokluğuyla kabul edildi. Raporlara CHP ve İYİ Parti ‘ret’ AK Parti ve MHP ‘evet’ yönünde oy kullandı.