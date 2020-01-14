MHP önerge sundu: Kepekli Alt Geçidi’ne ‘27 Aralık Seymenler’ ismini verelim

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Konya Yolu Dikmen Kavşağı’nda yer alan Kepekli Alt Geçidi’ne ‘27 Aralık Seymenler’ alt geçidi isminin verilmesi için Belediye Meclisi’ne önerge verdi. Alt geçidin bulunduğu noktanın 27 Aralık 1919’da Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde karşılandığı yer olan Dikmen sırtlarına da yakın olduğunu ifade eden Ilıkan, bu adımın 27 Aralık’ın 100. yıl dönümü için de anlamlı olacağını vurguladı. Ilıkan şunları kaydetti:

100. YILINI COŞKUYLA KUTLADIK

“27 Aralık 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geliş tarihi olması nedeniyle hem Ankara hem de Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli bir gün. Geçtiğimiz aralık ayında bu önemli günün 100. yılını tüm ilçelerimizde coşkuyla ve heyecanla kutladık. Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktası olan ve sonrasında Ankara’nın başkent olmasında kıymetli bir adım niteliği taşıyan bu günde Ankaralı hemşehrilerimiz ve kahramanlık timsali Seymenlerimiz ‘Atam seni Görmeye, vatan uğruna ölmeye geldik’ haykırışlarıyla kurtuluş ateşinin fitilini ateşlemişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında adeta etten bir duvar örmüşler ve Ankara’nın adını tarihe bir kez daha şanla ve şerefle yazdırmışlardır.

27 ARALIK RUHUNU TAZE TUTALIM

Bu anlamlı günün Başkent Ankara için öneminin ilelebet zihinlerde yaşaması lazım. Biz de bu doğrultuda Konya Yolu Dikmen Kavşağı’nda yer alan ve şimdiki ismi ‘Kepekli Alt Geçidi’ olan alt geçide ’27 Aralık Seymenler’ isminin verilmesi için Meclis’e önerge sunduk. Atatürk’ün karşılandığı Dikmen sırtlarına yakın olan bu noktada 27 Aralık ruhunu daima taze tutalım. Dikmen Keklikpınarı’nda seymen heykellerinin yer aldığı bir park var. Bunun yanında Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankaralılarla buluşma noktası olan Dikmen sırtlarına da yakın olan bu noktaya da böyle bir tarihi günün ismi verilirse daha anlamlı olur. Özellikle Ankara dışından gelenler ve bu yolu kullananlar, bu parkın orada yer aldığını bilmeyebilir ancak araçlarıyla buradan geçtiklerinde 27 Aralık ve seymen ismiyle bu tarihi bilebilirler. Günde on binlerce aracın geçtiği bu noktada Ankara’nın en önemli günlerinden 27 Aralık’ı daha iyi anlatmış oluruz. Ankara’dan gelip geçenlerde de bu tarih kalıcı olur ve merak uyandırır.”