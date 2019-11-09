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Ankara Haberleri: Mevcut filoyla servis artışı sağlanamıyor

ANKARA HABERLERİ

Mevcut filoyla servis artışı sağlanamıyor

Murat YILMAZ
09.11.2019 - 10:19 |Son Güncelleme :

Ankara’da toplu taşıma ile ilgili sıkça sorulan sorular arasında yer alan ‘EGO’nun faal araç sayısı nedir? Ulaşım için yeterli midir?’ sorusuna internet sitesinden yanıt veren EGO Genel Müdürlüğü, bin 540 faal otobüsün bulunduğunu ve yeterli olmadığını açıkladı.

Murat YILMAZ

Ankara’da ulaşım, Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen şikayetlerde ilk sırada yer alırken, bin 540 otobüsle toplu taşıma hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü’nden, yeni hat ve servis artışı konusunda dikkat çeken açıklama geldi. İnternet sitesinde sıkça sorulan sorular arasında yer alan ‘EGO Genel Müdürlüğü’nün faal araç sayısı nedir? Ulaşım için yeterli midir?’ sorusunu yanıtlayan EGO, mevcut otobüs filosunun yetersiz olduğunu kaydederek bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. EGO, filoya yeni otobüs alınıp alınmayacağı ile ilgili bir bilgi ise vermedi. Sorunun yanıtında özetle şu ifadeler yer aldı:

OTOBÜSLERİN YAŞ ORTALAMASI 10.5

“2012 yılında 6360 sayılı Kanun ile mücavir alan sınırları genişlemiş, mücavir alan içindeki ilçe sayısı 16’dan 25’e yükselmiştir. 2013-2018 yılları arasında Ankara ili nüfusu yüzde 9 oranında artmasına rağmen, otobüs filomuz yüzde 20 oranında azalmıştır. EGO Genel Müdürlüğü’ne en son otobüs alımı 2013 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla otobüslerin yaş ortalaması 10.5’e kadar yükselmiştir. Bu durum araçlarımızın daha sık arıza yapmasına ve bakım-onarım maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

SERVİSLERDE SÜREKLİ ARIZA VERİYOR

Yeni yerleşim yerlerinin artmasıyla burada oturan vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmeti talepleri de maalesef otobüs sayımızın yetersizliği nedeniyle, istenildiği ölçüde karşılanamamaktadır. 2019 yılı itibariyle faal araç sayımız bin 540’tır. Bu sayı içerisinde 97 adet 1999 model Solo ve Körüklü otobüs bulunmaktadır. Bu otobüslerimiz ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle, servislerde sürekli arıza vermektedir. Bu arızalar ise gün içinde yapılan servis programının aksamasına neden olmaktadır. Bazı araçlar ise hiç kullanılmayacak durumdadır.

HAT OPTİMİZASYONU İÇİN EKİP KURULDU

Mevcut otobüs filomuzun durumuna ilişkin bu veriler çerçevesinde, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlarda ne yazık ki yeni hatların açılması ya da servis artışının sağlanması mümkün olmamaktadır. Bu durum ise vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olmaktadır. Kuruluşumuz, mevcut otobüslerimizin en etkin ve verimli kullanılmasını teminen tüm Ankara çapında Hat Optimizasyonu (En uygun duruma getirme) çalışması yapmaktadır. Bu amaçla, kuruluş bünyesinde bir ekip teşkil ettirilmiştir. Bu ekip, öncelikle, sorunlu hatları ele alıp en kısa zamanda çözüm üretecektir.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mevcut filoyla servis artışı sağlanamıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Kasım 2019 tarihinde saat 10 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mevcut filoyla servis artışı sağlanamıyor haberi güncellenecektir.

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