Metruk gecekondu tuvalete döndü

Çankaya Aşıkpaşa Mahallesi Ziya Oralay Caddesi’ndeki metruk gecekondunun mahalle için tehlike oluşturduğunu belirten mahalle muhtarı Murat Özden, muhtarlığın ve çocuk parkının yanındaki yapının yıkılması için yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyledi. Mahallelinin de şikayetçi olduğu gecekondunun yıkılması için Çankaya Belediyesi’ne çağrıda bulunan muhtar Özden şöyle konuştu:

BAĞIMLILARIN MESKENİ

“Ana caddede muhtarlığın hemen yanındaki gecekondu 5 yıldır metruk halde. Gece uyuşturucu bağımlılarının meskeni oluyor. Gece geç saatlerde gelip tiner çekiyorlar. Çöplük gibi kullanıyorlar moloz getirip döken de var yoldan geçerken çöpünü atan da. Üstüne bir de yoldan geçenler tuvalet ihtiyacını gecekondunun köşesinde gideriyor. Tuvaletini yapanların haddi hesabı yok. Adam caddede geliyor aracını kenara çekiyor, tuvaletini yapıp gidiyor. Etrafta apartmanlar var balkonlarda oturanlar var hiç umursamıyor. Mahalleyi her anlamda tehdit ediyor.

BAŞIMIZIN BELASI OLDU

Hemen yanı başında çocuk parkı var. Hava karardıktan sonra daha tehlikeli hale geliyor. Birisi bir ateş atsa etrafındaki yerleşim yerleri için tehlike oluşturur. Yolu da işgal ediyor, kaldırıma denk geliyor insanlar geçemiyor, caddeye inmek zorunda kalıyorlar. Arsa sahibi müteahhite yıkması için defalarca söyledik, ‘ha bugün yıkacağım ha yarın yıkacağım’ diyerek bizi oyalıyor. Çankaya Belediyesi’ne üç kez dilekçe verdik. Bir kaç kere gelip baktılar ‘yıkacağız’ dendi ama yıkılmadı. Burası Çankaya. Ankara’nın başkenti deniliyor. Bu mezbelelik Çankaya’ya yakışmıyor. Hemen yanı başındaki binada oturanlar her gün tedirgin oluyor. Başımızın belası oldu yıkılmasını istiyoruz.”