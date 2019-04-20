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Ankara Haberleri: Metroları çoğaltacağız

ANKARA HABERLERİ

Metroları çoğaltacağız

Hürriyet Haber
20.04.2019 - 15:14Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da toplu taşımada raylı sistemleri, yani metroları çoğaltacağız” dedi.

Hürriyet Haber

Başkan Yavaş, kendisini tebrik etmeye gelen Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Mıyasıma, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffry M. Hovenier, Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Aslıhan Bozatemur, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yıldırım Ak ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen değişimin ardından yeni bir yönetim anlayışının hakim kılınacağına vurgu yapan Yavaş, “Bundan sonra hem belediyecilik hizmetleri açısından hem de kentin ihtiyaçları konusundaki öncelikler konusunda farklı bir yönetim şeklimiz ve anlayışımız olacak. Örneğin Ankara’da, toplu taşımada raylı sistemleri yani metroları çoğaltacağız. Biz bunu 5 yılda gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.

Metroları çoğaltacağız

AKILLI ANKARA İÇİN ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Viyana Belediyesi’nin Türk asıllı Başkan Yardımcısı Aslıhan Bozatemur kabulünde Yavaş, Akıllı Ankara Projesi’nin geliştirilmesi için ortak çalışma yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. İki ülke arasında 4 yılda bir yenilenen Kardeş Şehir Anlaşması olduğunu hatırlatan Bozatemur, “İki belediye arasındaki bu anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Viyana son 10 yıldır en yaşanabilir kent olarak seçiliyor. Viyana ayrıca en akıllı ve örnek şehir seçildi. Biz de sizlerle karşılıklı olarak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak isteriz” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA JAPONYA’DA TANITILIYOR

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Mıyasıma ile görüşmesinde Yavaş, “Japonya-Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesi için sizinle çalışmak isteriz” dedi. Japon Büyükelçi Mıyasıma da Ankara’nın güzelliklerini kendi ülkelerinde tanıtmak için birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, “Bu etkinliklere ve festivallere devam etmek istiyoruz. Ayrıca iki ülke arasındaki sanayi, turizm alanlarında da işbirliğinin geliştirilmesi için sizlerin katkısının yanı sıra birlikte de çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Metroları çoğaltacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Nisan 2019 tarihinde saat 15 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Metroları çoğaltacağız haberi güncellenecektir.

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