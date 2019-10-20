Metroda x-ray dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 2017’nin ağustos ayında güvenlik tedbirleri kapsamında yolcuların üst ve çanta araması için metro istasyonu girişlerine 130 x-ray cihazı ve 400 metal kapı dedektörü yerleştirildi. Ancak cihazlar çalıştırılmadı ve üst aramaları, önceki yıllarda olduğu gibi güvenlik görevlilerince el dedektörleriyle yapılmaya devam etti. Bu süreçte cihazların istasyon girişlerinde atıl halde kalması vatandaşların da tepkisine neden oldu. VatandaşLarın tepkilerini, Hürriyet Ankara da manşet ve haberleriyle defalarca gündeme getirdi.

BAVUL VE ÇANTALAR CİHAZA

Aradan geçen 26 ayın sonunda, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade istasyonundaki cihazlar dün aktif hale getirilerek uygulamaya başlandı. Ulaşım için metroyu kullanacak vatandaşlar kapı dedektörlerinden geçti. Güvenlik görevlilerinin de yardımcı olduğu vatandaşların, bavul ve çantaları ise x-ray cihazlarından geçirilerek istasyona alındı. Güvenlik görevlileri, diğer istasyonlardaki cihazların da kısa sürede çalıştırılacağının bildirildiğini söyledi.

HÜRRİYET ANKARA GÜNDEMDE TUTTU

Hürriyet Ankara, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde kurulan cihazlar ile yapılacak uygulamayı 26 Ağustos 2017 tarihli ‘Güvenlikte yeni dönem’ manşetiyle duyurdu. Gökçek’ten sonra göreve gelen Mustafa Tuna döneminde de kullanıma açılmayan cihazlarla ilgili vatandaşların şikâyetleri ise Hürriyet Ankara’nın 18 Mayıs 2018 tarihli ‘Ne olacak bu x-ray’ler’ manşetinde yer aldı. Hürriyet Ankara, kurulumun üzerinden iki yıl geçmesine rağmen cihazlar aktif hale getirilmeyince aynı soruyu, Başkan Mansur Yavaş’a 18 Mayıs 2019’da ‘X-Bilinmeyen’ manşetiyle sormuştu.

YIPRANAN RAYLAR YENİLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosu’ndaki yıpranan ya da aşınan rayları yeniliyor. Ankara Metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 250 metre uzunluğundaki rayların değişim çalışmalarına başlayan EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekipleri, kaynak çalışmalarını seferlerin olmadığı 01.00-05.00 saatleri arasında yapıyor. Yıpranan rayların değişiminin tamamlanmasıyla bölgedeki mevcut hız kısıtlaması ortadan kalkacak ve yolcuların seyahat süresi yaklaşık 1 dakika kısalacak. Akköprü-İvedik istasyonları arasında devam eden ray değişim çalışmalarının 28 Ekim tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.