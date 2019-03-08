Metroda unutulan plaj şemsiyesi ve mangal teli

Eşyalar, yarın satışa sunulacak. Unutulan eşyalar arasında altın, Türk Lirası ve döviz cinsinden para da bulunuyor. Her gün 1 milyonun üzerinde Başkentlinin seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında bulunan cüzdanların içinde 17 bin 944 lira, bin 152 dolar ve 50 euro unutuldu. Toplu taşıma araçlarında para dışında unutulan eşyalar arasında plaj şemsiyesi, mangal teli, ev telefonu, hesap makinesi ve bisiklet de yer alıyor. EGO Kayıp Eşya Bürosu tarafından teslim alınan eşyalar, önce EGO Genel Müdürlüğü’nün "www.ego.gov.tr" internet adresinde listelenerek ilan ediliyor. Sahiplenilmeyen eşyalar bir yıl boyunca saklandıktan sonra açık artırma yöntemiyle satılırken, elde edilen gelir de EGO'nun kasasına aktarılıyor. İhale, yarın saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde gerçekleştirilecek.