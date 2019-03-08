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Ankara Haberleri: Metroda unutulan plaj şemsiyesi ve mangal teli

ANKARA HABERLERİ

Metroda unutulan plaj şemsiyesi ve mangal teli

Hürriyet Haber
08.03.2019 - 09:25Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi, her yıl unutulan eşyaları aradan bir yıl geçtikten sonra açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor.

Hürriyet Haber

Eşyalar, yarın satışa sunulacak. Unutulan eşyalar arasında altın, Türk Lirası ve döviz cinsinden para da bulunuyor. Her gün 1 milyonun üzerinde Başkentlinin seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında bulunan cüzdanların içinde 17 bin 944 lira, bin 152 dolar ve 50 euro unutuldu. Toplu taşıma araçlarında para dışında unutulan eşyalar arasında plaj şemsiyesi, mangal teli, ev telefonu, hesap makinesi ve bisiklet de yer alıyor. EGO Kayıp Eşya Bürosu tarafından teslim alınan eşyalar, önce EGO Genel Müdürlüğü’nün "www.ego.gov.tr" internet adresinde listelenerek ilan ediliyor. Sahiplenilmeyen eşyalar bir yıl boyunca saklandıktan sonra açık artırma yöntemiyle satılırken, elde edilen gelir de EGO'nun kasasına aktarılıyor. İhale, yarın saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde gerçekleştirilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Metroda unutulan plaj şemsiyesi ve mangal teli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Mart 2019 tarihinde saat 09 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Metroda unutulan plaj şemsiyesi ve mangal teli haberi güncellenecektir.

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