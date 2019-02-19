Metro daha da hızlanacak

Ankara metrosunda geçen cumartesi başlatılan yolculu test sürüşü uygulaması ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade istasyonundaki aktarma sona erdi. 46 kilometrelik hatta Çayyolu Koru’dan metroya binen vatandaşlar, Kızılay’da inmeden Eryaman ve Sincan’a aktarmasız ulaşabiliyor. Aksi yönde giden yolcular da aynı şekilde OSB-Törenkent’ten bindikleri tren ile Koru’ya kesintisiz yolculuk yapabiliyor. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, 46 kilometrelik ve 34 istasyondan oluşan OSB-Törekent-Kızılay Metrosu ile Koru-Kızılay Metrosu’nun birleştirildiğini söyledi. 14,6 kilometrelik Batıkent-Kızılay hattı (M1), 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu hattı (M2) ve 15,36 kilometrelik Batıkent-Sincan-Törekent hattının (M3) birleştirilmesiyle birlikte vatandaşlar tren değiştirmeden hem konforlu yolculuk yapma imkanına kavuştu hem de zamandan tasarruf etti.

TRENLER DAHA HIZLI GİDECEK

Aktarmasız ve kesintisiz ulaşımla engelli, yaşlı ve hamile vatandaşlar için de kolaylık sağlamayı amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, metroda seyahat süresini daha da kısaltacaklarını açıkladı:

“Vatandaşın rahat ulaşımı için 3 aşamalı hedefimiz vardı. Birincisi Batıkent aktarmasıydı bunu daha önce çözdük. İkincisi Kızılay aktarmasıydı bunu da şimdi çözdük. Üçüncüsü de hız sınırlamasıydı. Bunu azalttığımızda seyahat süresi de kısalmış olacak. Hız sınırlaması yapılan 17 noktamız vardı biz onu 9 noktaya düşürdük. Bu sınırlandırmaları da peyderpey azaltacağız. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor.”

ZAMAN TASARRUFU OLUYOR

Raylı sistemlerde vatandaşların güvenliğinin ‘SIL4’ adlı sistem ile üst seviye de sağlandığını belirten EGO yetkilileri, “Metroda sinyalizasyon güvenlik sistemi uluslararası standartlara uygun SIL4 ile korunuyor. Bu güvenlik sistemi sayesinde herhangi bir sürüş sırasında oluşabilecek tehlikeli bir durumu önceden algılanarak önleniyor” bilgisini verdi. Aktarmasız hatta seyahat etmeye başlayan vatandaşlar da kesintisiz yolculuktan memnun olduklarını belirtti. Coşkun Karaman, “Batıkent’ten geldim, aktarma yapacağımı zannediyordum. Tarım Bakanlığı’nda işim var. Direkt gelince çok memnun oldum. Bu vatandaşa büyük bir hizmet. Otobüs ya da dolmuşla gelsem buraya iki saate ancak gelirdim. Bu hatla geldim yarım saat sürmedi” dedi. Bahar Aktaş ise, “Aktarmanın kalkması çok iyi oldu. Bir yere yetişmek için direkt metro kullanıyoruz. Aktarma yapmayınca tabii ki zaman tasarrufu oluyor. En azından gideceğimiz yere zamanında yetişebiliyoruz” diye konuştu.