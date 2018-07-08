Mesleki yeterlilikte sınav ücretlerini ASO ödeyecek

Ankara Sanayi Odası (ASO), üyesi olan firmalarda çalışan işçilerin, belge zorunluluğu bulunan mesleklerdeki mesleki yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödeme kararı aldı. ASO 1. OSB ve 2. OSB'de iki ‘Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi’ (ASO METES) kuran Oda, belge zorunluluğu bulunan mesleklerin 500 ila bin lira arasında değişen sınav ücretlerini üyeleri adına ödeyecek. İşçilerin sınavda başarılı olmaları durumunda, belge zorunluluğu olan mesleklerde devlet desteği olduğundan, ASO ödediği ücretleri daha sonra geri alma imkanı da bulabilecek.

İŞ GÜCÜ NİTELİĞİ YÜKSELTİLMELİ

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, METES ile sadece Ankara'ya değil, tüm Türkiye'ye hizmet verdiklerini belirtti. Büyük bölümüne belge zorunluluğu getirilen mesleklerle ilgili sınav yapan merkezlerde başarılı olamayan çalışanların da yeni kurulan ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) kanalıyla eğiterek sınavlara hazırlanacağını aktaran Özdebir, bu ücretleri ASO tarafından ödeyerek hem belgeli çalışan sayısını artırmayı hem de üyelerinin üzerindeki yükleri bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

MESLEKLER ŞÖYLE SIRALANDI

Sincan’da yer alan ASO 1. OSB METES ile Temelli ve Gersan Sanayi Sitesi'ndeki test merkezleriyle hizmet veren ASO 2. ve 3. OSB METES’ler de mesleki yeterlilik belgesi verilmesi zorunlu meslekler şöyle sıralandı: "Abkant pres, açık profil çekme (Rollform), CNC programcısı, asansör montajcısı, asansör bakım ve onarımcısı, hidrolik-pnömatikçi, makine bakımcısı, makine montajcısı, elektrotla ark kaynağı, MIG kaynağı, MAG kaynağı, TIG kaynağı, oksi-asetilen kaynağı, sac kesme-dilimleme, giyotin makas, lazer kesim, plazma kesim, oksi-gaz kesim, profil kesim, kavis verme makineleri, pres, punch pres.