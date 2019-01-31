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Ankara Haberleri: Meslek liseliler servet kazandı

ANKARA HABERLERİ

Meslek liseliler servet kazandı

Selma KASAP/AA
31.01.2019 - 16:43Son Güncelleme :

2018’de Ankara’daki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 31 milyon TL’lik üretim gerçekleştirildi.

Selma KASAP/AA

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde, 2018’de yapılan üretimden 250 milyon lira gelir elde edildi. Bakanlık, 2018 yılında döner sermaye kapsamında en fazla üretim yapan ilk 50 ili ve ilk 50 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını açıkladı. Ankara’daki lise ve merkezler ise bir önceki yılda elde ettikleri 31 milyon TL’lik gelir ile Başkent’i ülke genelinde zirveye taşıdı.

31 MİLYON TL’LİK ÜRETİM

Bakanlık verilerine göre, 2018’de Ankara'daki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 31 milyon TL’lik üretim gerçekleştirildi. Başkent’i 15 milyon TL ile Antalya, 12 milyon TL ile de İstanbul izledi. Rakamlara göre Ankara, en yakın takipçisi Antalya’nın gelirini ikiye, üçüncü sıradaki İstanbul’un elde ettiği rakamı ise üçe katladı.

SİTELER İLK SIRADA

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunan döner sermaye işletmeleri arasında en fazla geliri Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi sağladı. Siteler’deki merkezde yaklaşık 5.5 milyon liralık üretim gerçekleştirildi. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yaptığı 4.9 milyon liralık üretimle Türkiye genelinde üçüncü sıraya yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı ilk 50 listesine giren Yenimahalle Gazi Mesleki Eğitim Merkezi 3 milyon TL ile 12’inci, İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2.1 milyon TL ile 21’inci, OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi 1.4 milyon TL ile 49’uncu, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 1.3 milyon TL gelir ile 50’inci sıraya yerleşti.

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